Лунина похвалили в Реале за участие в голевой атаке

Андрей Лунин во время матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В рамках подготовки к сезону мадридский "Реал" провел товарищеский матч с "Депортиво". Украинец Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе. Он несколько раз спас свою команду и поспособствовал победе "бланкос".

Именно на счету Лунина оказалась результативная передача, сообщают Новини.LIVE.

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью сдерживает обещание дать шанс проявить себя всем футболистам команды. Он выпустил Андрея Лунина в стартовом составе на игру с "Депортиво". Украинец хорошо себя зарекомендовал на фоне слухов об интересе к нему со стороны других клубов.

Голевая передача Лунина

В добавленное к первому тайму время "Реал" провел быструю атаку, которая завершилась точным ударом Диаса. Браим получил передачу от Лунина, подработал мяч и нанес точный удар. Этот гол стал единственным в поединке.

После матча Браим Диас поблагодарил голкипера за ассист и заявил, что именно действия украинца позволили ему отличиться. Футболист добавил, что все игроки "Реала" с нетерпением ждут старт сезона, который должен стать для команды успешным.

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