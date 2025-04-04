МЮ и Ювентус пытаются подписать одну и ту же звезду мирового уровня

Виктор Осимхен в матче за "Галатасарай". Фото: Reuters/Umit Bektas

Туринский "Ювентус" собирается усилить линию атаки с помощью футболиста, который прекрасно знаком с чемпионатом Италии. "Старая синьора" готовит для "Наполи" предложение по Виктору Осимхену.

Однако у "Ювентуса" есть серьезный конкурент, сообщает Transferfeed.

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Контракт Виктора Осимхена по-прежнему принадлежит "Наполи". В этом сезоне форвард сборной Нигерии выступает на правах аренды в турецком "Галатасарае". Футболист уже сыграл 32 матча, в которых забил 28 голов и сделал 5 результативных передач. Однако летом Виктор уедет из Стамбула.

Два претендента на Осимхена

"Ювентус" собирается сделать Осимхена своей главной трансферной целью. Однако туринскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед". Английский гранд тоже остановился на кандидатуре Виктора в поисках нового результативного форварда.

Виктор Осимхен забивает гол. Фото: Reuters/Umit Bektas

У "красные дьяволов" более высокие шансы на трансфер Осимхена. "Наполи" установил разную цену на игрока для клубов из Серии А и других чемпионатов. Местным грандам придется заплатить за нигерийца 120 млн евро, а любой другой покупатель должен будет перечислить неаполитанцам 70 млн.

Проблемой как "Ювентуса", так и "Манчестер Юнайтед" может стать высокая зарплата футболиста, который получает 200 тысяч евро в неделю.

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