МЮ та Ювентус намагаються підписати зірку світового рівня

Віктор Осімхен у матчі за "Галатасарай". Фото: Reuters/Umit Bektas

Туринський "Ювентус" має намір підсилити лінію атаки за допомогою футболіста, який чудово знайомий із чемпіонатом Італії. "Стара синьйора" готує для "Наполі" пропозицію щодо Віктора Осімхена.

Однак у "Ювентуса" є серйозний конкурент, повідомляє Transferfeed.

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Контракт Віктора Осімхена, як і раніше, належить "Наполі". У цьому сезоні форвард збірної Нігерії виступає на правах оренди в турецькому "Галатасараї". Футболіст уже зіграв 32 матчі, в яких забив 28 голів та зробив 5 результативних передач. Однак влітку Віктор поїде зі Стамбула.

Два претенденти на Осімхена

"Ювентус" збирається зробити Осімхена своєю головною трансферною метою. Однак туринському клубу доведеться витримати конкуренцію з боку "Манчестер Юнайтед". Англійський гранд теж зупинився на кандидатурі Віктора в пошуках нового результативного форварда.

Віктор Осімхен забиває гол. Фото: Reuters/Umit Bektas

У "червоних дияволів" вищі шанси на трансфер Осімхена. "Наполі" встановив різну ціну на гравця для клубів із Серії А та інших чемпіонатів. Місцевим грандам доведеться заплатити за нігерійця 120 млн євро, а будь-який інший покупець повинен буде перерахувати неаполітанцям 70 млн.

Проблемою як "Ювентуса", так й "Манчестер Юнайтед" може стати висока зарплата футболіста, який отримує 200 тисяч євро на тиждень.

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