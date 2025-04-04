МЮ та Ювентус намагаються підписати зірку світового рівня

Манчестер Юнайтед та Ювентус борються за світову зірку
Туринський "Ювентус" має намір підсилити лінію атаки за допомогою футболіста, який чудово знайомий із чемпіонатом Італії. "Стара синьйора" готує для "Наполі" пропозицію щодо Віктора Осімхена.
Однак у "Ювентуса" є серйозний конкурент, повідомляє Transferfeed.
Контракт Віктора Осімхена, як і раніше, належить "Наполі". У цьому сезоні форвард збірної Нігерії виступає на правах оренди в турецькому "Галатасараї". Футболіст уже зіграв 32 матчі, в яких забив 28 голів та зробив 5 результативних передач. Однак влітку Віктор поїде зі Стамбула.
Два претенденти на Осімхена
"Ювентус" збирається зробити Осімхена своєю головною трансферною метою. Однак туринському клубу доведеться витримати конкуренцію з боку "Манчестер Юнайтед". Англійський гранд теж зупинився на кандидатурі Віктора в пошуках нового результативного форварда.
У "червоних дияволів" вищі шанси на трансфер Осімхена. "Наполі" встановив різну ціну на гравця для клубів із Серії А та інших чемпіонатів. Місцевим грандам доведеться заплатити за нігерійця 120 млн євро, а будь-який інший покупець повинен буде перерахувати неаполітанцям 70 млн.
Проблемою як "Ювентуса", так й "Манчестер Юнайтед" може стати висока зарплата футболіста, який отримує 200 тисяч євро на тиждень.
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