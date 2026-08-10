Манчестер Сити готов подписать одного из лидеров Ливерпуля

Алексис Макаллистер и тренер Энцо Мареска. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Тренерский штаб "Манчестер Сити" уже ищет потенциальную замену Родри. Лидер сборной Испании может продолжить карьеру в "Барселоне". В таком случае его заменит известный аргентинский футболист.

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер готов переехать в Манчестер, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Мэтта Тилена.

Еще перед стартом Кубка Мира-2026 Родри предупредил руководство "Манчестер Сити" о желании вернуться в Испанию. Переговоры о трансфере игрока в "Барселону" находятся на продвинутой стадии. В английском клубе уже выбрали футболиста, который может заменить испанца.

Переезд Макаллистера в Манчестер

Тренерский штаб "горожан" попросил руководство клуба сосредоточиться на трансфере Алексиса Макаллистера. Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска уверен, что 27-летний аргентинец успешно впишется в игровую модель команды.

Контракт Макаллистера с "Ливерпулем" действует до лета 2028 года. "Красные" могут отпустить игрока, если получат за него компенсацию в размере не менее 60 млн евро. В 2023 году "Ливерпуль" заплатил "Брайтону" за полузащитника 42 млн евро. Сам футболист не против перебраться в "Манчестер Сити".

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