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Главная Спорт Начало эры Марески: Манчестер Сити подпишет звезду из Марокко

Начало эры Марески: Манчестер Сити подпишет звезду из Марокко

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 12:53
Манчестер Сити близок к трансферу перспективной звезды ЧМ-2026
Тренер Энцо Мареска и Аюб Буадди. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Английский "Манчестер Сити" активизировал усилия на летнем трансферном рынке. Команда Энцо Марески близка к заключению сделки по переходу перспективного игрока. Официально об этом может быть объявлено до конца недели. 

Новой трансферной целью "горожан" стал Аюб Буадди, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Николо Скиру. 

В "Манчестер Сити" начинается новая эра. После чрезвычайно успешной эпохи Хосепа Гвардиолы команду принял итальянский наставник Энцо Мареска. Клуб уже готовит первый трансфер для своего нового тренера. 

Молодая звезда на пути в Манчестер 

"Горожане" ведут переговоры с агентом 18-летнего полузащитника сборной Марокко Аюбом Буадди. Французский "Лилль" требует за своего игрока 100 млн евро, но "Манчестер Сити" готов заплатить на 20 млн меньше. В английском клубе уверены, что сумеют провести этот трансфер. 

Центральный полузащитник Аюб Буадди начали играть за "Лилль" в 2022 году, став основным футболистом команды. Также он провел на Кубке Мира-2026 пять матчей в составе сборной Марокко. 

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Футбол трансферы Манчестер Сити Аюб Буадди
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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