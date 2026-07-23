Маркевич назвал условие победы Динамо над ПАОК

Игроки "Динамо" на старте сезона. Фото: пресс-служба клуба. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о предстоящем матче "Динамо" в еврокубках. Киевская команда сыграет с греческим ПАОК. Поединок пройдет в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Маркевич считает, что "Динамо" способно одержать победу в этой встрече, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Перед встречей с ПАОК киевское "Динамо" только в серии пенальти сумело обыграть румынскую "Университатю". Мирон Маркевич раскритиковал столичную команду за уровень футбола, которую она продемонстрировала в этом противостояние. Тренер отметил, что для победы над греками понадобится приложить гораздо больше усилий.

Как "Динамо" может обыграть ПАОК

По мнению тренера, киевлянам придется значительно прибавить по сравнению с прошлыми матчами. Однако бронзовый призер чемпионата Греции не выглядит непобедимым соперником. Если не побеждать такие команды, то в еврокубках нечего делать.

"Все футболисты должны отрабатывать в обороне, как это делала Испания. Я понимаю, что чемпионат мира — это другой уровень, но это "Динамо", которое должно показывать футбол достойный этого клуба. Необходима уверенность, должно быть больше эмоций, а не бегать в среднем темпе два тайма", — заявил Маркевич.

Тренер добавил, что "Динамо" надо во что бы то ни стало одержать победу в первом матче, поскольку в ответной игре, которая пройдет в Греции, будет сложно рассчитывать на успешный результат. Маркевич считает, что "бело-синие" могут взять верх со счетом 1:0.

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