Милевский дал прогноз на ответный матч Динамо с Карабахом

Николай Шапаренко перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский не воодушевлен игрой "Динамо" в последних матчах. Он не считает победу киевлян над "Карабахом" недельной давности признаком силы команды Игоря Костюка.

Милевский не исключил, что в ответном матче дело может дойти до серии пенальти, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Экс-футболист Артем Милевский считает, что в результате первого матча было больше заслуги "Карабаха", чем "Динамо". Эксперт удивлен, что азербайджанцы, которые постоянно ошибались, не забили в собственные ворота. При этом ответный матч может пройти по совершенно иному сценарию.

Ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Как Милевский оценил шансы "Динамо"

По мнению форварда, команда Игоря Костюка больше страдает на поле, чем играет в футбол. Именно так ей удалось добиться победы над "Карабахом" в Люблине. Киевляне отбились от атак соперника, отбегали, отбились, где-то им повезло. В итоге победа, и теперь многие считают именно "Динамо" фаворитом пары.

"Пока команда особо не показывала, что способна быстро реагировать. В Азербайджане будет тяжело. "Карабаху" нет смысла долго играть за счет контроля мяча. Думаю, что они с первых минут пойдут вперед. У "Динамо" в защите не все хорошо, а если со старта придется сесть низко и отдать мяч, я даже боюсь представить, что там может быть", — заявил Милевский.

Эксперт добавил, что "Карабах" может забить быстрый гол, и "Динамо" придется отыгрываться. Дело может дойти до серии пенальти или поражения киевской команды.

Напомним, сразу две украинские легкоатлетки, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, будут бороться за победу на чемпионате Европы уже на этой неделе.

Ранее экс-чемпион мира по боксу Александр Усик показал видео, на котором видно начало его подготовки к последнему бою в карьере.