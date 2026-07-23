Милевский назвал новую проблему киевского Динамо

Николай Шапаренко и Артем Милевский. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился мнением об игре "Динамо". Киевской команде предстоит сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы. Соперником команды Игоря Костюка станет бронзовый призер чемпионата Греции.

Милевский назвал компонент, который "бело-синие" должны улучшить, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Команда Игоря Костюка продолжает бороться за выход в основной этап Лиги Европы. В рамках квалификации турнира киевское "Динамо" сыграет с ПАОКом из Греции. Бывший форвард столичной команды считает результативность ее главной проблемой на старте нынешнего сезона.

Что Милевский сказал о недостатках "Динамо"

Эксперт не понимает, почему подопечные Игоря Костюка не доводят дело до ударов по воротам соперников. Артем Милевский понимает важность контроля мяча, но без голов сложно выигрывать матчи. Он призвал футболистов "Динамо" брать на себя ответственность за результат.

"Мы тоже не каждый матч летали. Такое бывает. Но если уж доходишь до чужих ворот, то нужно кончать эпизод, а не катать, пока соперник всех назад не вернет. Ребята боятся ошибиться. Вместо того, чтобы сыграть нагло, начинают искать еще одну передачу. А хороший нападающий иногда должен быть эгоистом. Если видишь ворота — бей. Не выйдет раз, не выйдет два, зато третий может залететь", — объяснил Милевский.

Артем отметил, что ПАОК только начинает сезон после серии тренировочных матчей, что даст "Динамо" дополнительное преимущество. При этом Милевский считает, что первый поединок соперников завершится со счетом 1:1.

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