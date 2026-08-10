Неймар близок к воссоединению с Месси и Суаресом

Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Владелец американского клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм готовит сюрприз для болельщиков. Он готов предложить краткосрочный контракт легендарному игроку. Новичком команды может стать Неймар.

Бразилец воодушевлен возможностью переехать в США, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Gols do Brasileirão.

Бывший лидер сборной Бразилии Неймар вопреки прогнозам не собирается уходить из футбола. В ближайшее время он может стать игроком "Интера" из Майами. Игрок уже достиг принципиальной договоренности с американским клубом и присматривает жилье в США для себя и своей семьи.

Почему Неймар готов к трансферу

Ожидалось, что 34-летний бразилец завершит карьеру в конце 2026 года. Однако его воодушевила идея снова выступать за одну команду с аргентинцем Лионелем Месси и уругвайцем Луисом Суаресом, которые являются друзьями Неймара вне футбольного поля.

Звездное трио выступало за "Барселону" с 2014 по 2017 годы. За это время они забили 363 гола. Благодаря усилиям своих звезд каталонцы в те годы доминировали и победили в Лиге чемпионов. Позже Неймар выступал вместе с Лионелем Месси за французский "ПСЖ".

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