Челси может продать Коула Палмера Манчестер Сити за 150 млн евро

Коул Палмер. Фото: "Челси"

Лондонский "Челси" вскоре может осуществить первый многомиллионный трансфер. Ранее команда только покупала игроков за огромные суммы.

Как утверждает портал Fichajes, "Челси" может продать Коула Палмера.

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Коул Палмер. Фото: "Челси"

Кто хочет купить Палмера

По информации источника, "Манчестер Сити" планирует вернуть Палмера у команду.

Коул является воспитанником "Ман Сити", который оказался не нужен Хосепу Гвардиоле. В 2023-м году "Челси" купили Палмера за 18 млн евро.

За прошлый сезон и начало текущего Коул в составе "Челси" в 54 матчах забил 31 мяч и сделал 20 ассистов. Трансферная стоимость футболиста увеличилась с 18 млн евро до 90 млн евро по версии статистического портала "Трансфермаркт".

Коул Палмер. Фото: "Челси"

В "Манчестер Сити" видят в Палмере замену Кевину де Брюйне, который летом может перейти в чемпионат Саудовской Аравии. "Горожане" готовы заплатить за игрока 150 млн евро. В "Челси" могут захотеть большую сумму, поскольку у них самих много средств на трансферы и Коул стал для них незаменимым игроком.

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