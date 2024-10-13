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Одноклубника Мудрика могут продать за 150 млн евро

13 октября 2024 00:27
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Челси может продать Коула Палмера Манчестер Сити за 150 млн евро
Коул Палмер. Фото: "Челси"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Лондонский "Челси" вскоре может осуществить первый многомиллионный трансфер. Ранее команда только покупала игроков за огромные суммы.

Как утверждает портал Fichajes, "Челси" может продать Коула Палмера.

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Коул Палмер
Коул Палмер. Фото: "Челси"

Кто хочет купить Палмера

По информации источника, "Манчестер Сити" планирует вернуть Палмера у команду.

Коул является воспитанником "Ман Сити", который оказался не нужен Хосепу Гвардиоле. В 2023-м году "Челси" купили Палмера за 18 млн евро.

За прошлый сезон и начало текущего Коул в составе "Челси" в 54 матчах забил 31 мяч и сделал 20 ассистов. Трансферная стоимость футболиста увеличилась с 18 млн евро до 90 млн евро по версии статистического портала "Трансфермаркт".

Коул Палмер
Коул Палмер. Фото: "Челси"

В "Манчестер Сити" видят в Палмере замену Кевину де Брюйне, который летом может перейти в чемпионат Саудовской Аравии. "Горожане" готовы заплатить за игрока 150 млн евро. В "Челси" могут захотеть большую сумму, поскольку у них самих много средств на трансферы и Коул стал для них незаменимым игроком.

Напомним, топовые клубы, одни из фаворитов Лиги чемпионов, следят за форвардом национальной сборной Украины Артемом Довбиком.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о том, был ли конфликт с капитаном команды Андреем Ярмоленко.

футбол Футбол трансферы Манчестер Сити Челси Коул Палмер

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