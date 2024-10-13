Челси может продать Коула Палмера Манчестер Сити за 150 млн евро

Одноклубника Мудрика могут продать за 150 млн евро
Лондонский "Челси" вскоре может осуществить первый многомиллионный трансфер. Ранее команда только покупала игроков за огромные суммы.
Как утверждает портал Fichajes, "Челси" может продать Коула Палмера.
Кто хочет купить Палмера
По информации источника, "Манчестер Сити" планирует вернуть Палмера у команду.
Коул является воспитанником "Ман Сити", который оказался не нужен Хосепу Гвардиоле. В 2023-м году "Челси" купили Палмера за 18 млн евро.
За прошлый сезон и начало текущего Коул в составе "Челси" в 54 матчах забил 31 мяч и сделал 20 ассистов. Трансферная стоимость футболиста увеличилась с 18 млн евро до 90 млн евро по версии статистического портала "Трансфермаркт".
В "Манчестер Сити" видят в Палмере замену Кевину де Брюйне, который летом может перейти в чемпионат Саудовской Аравии. "Горожане" готовы заплатить за игрока 150 млн евро. В "Челси" могут захотеть большую сумму, поскольку у них самих много средств на трансферы и Коул стал для них незаменимым игроком.
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