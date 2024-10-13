Челсі може продати Коула Палмера Манчестер Сіті за 150 млн євро

Коул Палмер. Фото: "Челсі"

Лондонський "Челсі" невдовзі може здійснити перший багатомільйонний трансфер. Раніше команда лише купувала гравців за величезні суми.

Як стверджує портал Fichajes, "Челсі" може продати Коула Палмера.

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Коул Палмер. Фото: "Челсі"

Хто хоче купити Палмера

За інформацією джерела, "Манчестер Сіті" планує повернути Палмера до команди.

Коул є вихованцем "Ман Сіті", який виявився не потрібним Хосепу Гвардіолі. У 2023-го році "Челсі" купили Палмера за 18 млн євро.

За минулий сезон та початок поточного Коул у складі "Челсі" в 54 матчах забив 31 м'яч і зробив 20 асистів. Трансферна вартість футболіста збільшилася з 18 млн євро до 90 млн євро за версією статистичного порталу "Трансфермаркт".

Коул Палмер. Фото: "Челсі"

У "Манчестер Сіті" вбачають у Палмері заміну Кевіну де Брюйне, який влітку може перейти до чемпіонату Саудівської Аравії. "Городяни" готові заплатити за гравця 150 млн євро. У "Челсі" можуть захотіти велику суму, оскільки у них багато коштів на трансфери і Коул став для них незамінним гравцем.

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