Челсі може продати Коула Палмера Манчестер Сіті за 150 млн євро

Одноклубника Мудрика можуть продати за 150 млн євро
Лондонський "Челсі" невдовзі може здійснити перший багатомільйонний трансфер. Раніше команда лише купувала гравців за величезні суми.
Як стверджує портал Fichajes, "Челсі" може продати Коула Палмера.
Хто хоче купити Палмера
За інформацією джерела, "Манчестер Сіті" планує повернути Палмера до команди.
Коул є вихованцем "Ман Сіті", який виявився не потрібним Хосепу Гвардіолі. У 2023-го році "Челсі" купили Палмера за 18 млн євро.
За минулий сезон та початок поточного Коул у складі "Челсі" в 54 матчах забив 31 м'яч і зробив 20 асистів. Трансферна вартість футболіста збільшилася з 18 млн євро до 90 млн євро за версією статистичного порталу "Трансфермаркт".
У "Манчестер Сіті" вбачають у Палмері заміну Кевіну де Брюйне, який влітку може перейти до чемпіонату Саудівської Аравії. "Городяни" готові заплатити за гравця 150 млн євро. У "Челсі" можуть захотіти велику суму, оскільки у них багато коштів на трансфери і Коул став для них незамінним гравцем.
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