Пятов прокомментировал шанс начать самостоятельную тренерскую карьеру

Андрей Пятов в конце вратарской карьеры и в роли тренера. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Андрей Пятов не планирует менять место работы. Он не готов к самостоятельной работе наставником. Однако не исключает, что в будущем такой вариант возможен.

Пятов рассказал, на каких специалистов старается равняться, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Шахтера".

Бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов откровенно признался, что морально не готов к работе главным тренером. Его устраивает нынешняя роль помощника Арды Турана. Специалист занимается с голкиперами и продолжает учиться на тренерских курсах. Он не исключает, что в будущем, когда наберется опыта, решение может измениться.

На кого равняется Пятов

У украинца есть несколько примеров сильных наставников, которые проделали в своих клубах колоссальную работу. Андрея Пятов причислил к ним Юргена Клоппа и Хаби Алонсо. Но есть тренер, который стоит для экс-голкипера особняком.

"Это Гвардиола, я очень много против его команд играл. Я полагал: 12 или 13 игр сыграл, он меня уже знает. Но я вижу, он тоже меняется, потому что футбол меняется. Это очень любопытно", — заявил Пятов.

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