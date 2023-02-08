Джо Байден и Килиан Мбаппе поздравили Леброна Джеймса с рекордом НБА

"Акронский молот" стал автором уникального спортивного достижения

Форвард баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжает получать поздравления со всего мира. Ветеран установил рекорд НБА по количеству набранных за карьеру очков.

Баскетболиста поздравила семья, другие спортсмены и даже президент США, сообщает портал Новини.LIVE.

38-летний Леброн Джеймс был одним из лидеров "Лос-Анджелес Лейкерс" в поединке с Оклахома-Сити Тандер". Несмотря на то, что его команда уступила, ветеран предоставил болельщикам повод для радости.

Форвард набрал 38 390 очков за свою карьеру. Начиная с 1988 года и вплоть до вчерашнего вечера рекорд принадлежал Кариму Абдул-Джаббару, который заработал 38 387 баллов.

Кто поздравил Леброна Джеймса

Сам Абдул-Джаббар присутствовал на игре и сразу же поприветствовал Леброна Джеймса. Вскоре после этого на рекордсмена посыпались поздравления со всего мира. Одно из них баскетболисту адресовал один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе. Француз выложил в социальных сетях фото с Леброном Джеймсом и написал "Величайший".

Поздравил ветерана и лидер "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант. Он написал, что всегда черпал силы и вдохновение в игре Леброна Джеймса.

А президент США Джо Байден записал специальное видео, в котором поздравил Леброна Джеймса с уникальным достижением.

"Леброн, поздравляю тебя. Ты побил этот адский рекорд с помощью своего сердца и души. Ты поднял эту игру. Подобно Кариму Абдул-Джаббару, Биллу Расселлу и другим, кто был до тебя, ты бросил вызов и вдохновил нацию стать лучше, достичь большего и полностью выполнить свое обещание", — заявил Джо Байден.

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