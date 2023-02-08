Джо Байден и Килиан Мбаппе поздравили Леброна Джеймса с рекордом НБА
Форвард баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжает получать поздравления со всего мира. Ветеран установил рекорд НБА по количеству набранных за карьеру очков.
Баскетболиста поздравила семья, другие спортсмены и даже президент США, сообщает портал Новини.LIVE.
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38-летний Леброн Джеймс был одним из лидеров "Лос-Анджелес Лейкерс" в поединке с Оклахома-Сити Тандер". Несмотря на то, что его команда уступила, ветеран предоставил болельщикам повод для радости.
Форвард набрал 38 390 очков за свою карьеру. Начиная с 1988 года и вплоть до вчерашнего вечера рекорд принадлежал Кариму Абдул-Джаббару, который заработал 38 387 баллов.
Кто поздравил Леброна Джеймса
Сам Абдул-Джаббар присутствовал на игре и сразу же поприветствовал Леброна Джеймса. Вскоре после этого на рекордсмена посыпались поздравления со всего мира. Одно из них баскетболисту адресовал один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе. Француз выложил в социальных сетях фото с Леброном Джеймсом и написал "Величайший".
Поздравил ветерана и лидер "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант. Он написал, что всегда черпал силы и вдохновение в игре Леброна Джеймса.
А президент США Джо Байден записал специальное видео, в котором поздравил Леброна Джеймса с уникальным достижением.
.@POTUS congratulated @KingJames on breaking the all-time scoring record. pic.twitter.com/gxxBxXZOUN— Herbie Ziskend (@HerbieZiskend46) February 8, 2023
"Леброн, поздравляю тебя. Ты побил этот адский рекорд с помощью своего сердца и души. Ты поднял эту игру. Подобно Кариму Абдул-Джаббару, Биллу Расселлу и другим, кто был до тебя, ты бросил вызов и вдохновил нацию стать лучше, достичь большего и полностью выполнить свое обещание", — заявил Джо Байден.
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