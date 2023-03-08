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Яремчук и "Брюгге" потерпели крупное поражение в Лиссабоне от "Бенфики"

8 марта 2023 06:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Яремчук и Брюгге не смогли пройти Бенфику
Команда украинца не сумела выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После победы на выезде в первом матче со счетом 2:0 мало у кого были сомнения, что именно Бенфика пойдет дальше в этой паре Лиги Чемпионов. Но были надежды, что "Брюгге" хотя бы попытается составить конкуренцию в ответном матче. Этого не произошло и украинский форвард Роман Яремчук тоже не помог.

Подробности матча в материале Новини.LIVE

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Уже с первых минут лиссабонцы заставили забыть об ожиданиях бельгийцев, создав несколько острых атак, даже забили быстрый гол, когда Жоау Мариу эффектно переправил мяч в сетку пяткой, но был отменен из-за офсайда у Рамуша. Однако еще до перерыва вышедшая в основе команда Романа Яремчука была вынуждена дважды доставать мяч из сетки собственных ворот.

Надо отдать должное "Брюгге". К середине тайма они попытались создать угрозу. Прострел Яремчука заблокировал защитник лиссабонцев, Ганс Ванакен ударом в стенку потерял очень перспективный штрафной удар.

яремчук

Но стоило подопечным Паркера раскрыться, как сразу они получили контратаку, которую реализовал Рафа Силва. Пил занавеса тайма еще один гол добавил Гонсалу Рамуш и стал самым молодым португальцем, забивавшим два гола в плей-офф Лиги Чемпионов (21 год и 260 дней).

На 57-й минуте португальцы забили третий гол. Вновь отличился Рамуш и добавил еще одно достижение как первый игрок команды, принявший участие в трех голах в матче Лиги Чемпионов с 2010 года.

На 70-й минуте Лубада Силла снес в штрафной вышедшей на замену Жилберто, а Жоау Мариу четко исполнил пенальти и стал первым игроком для "Бенфики", который забивал в пяти подряд матчах Лиги Чемпионов со времен Эйсебио.

Через несколько минут португальский клуб повел 5:0 – отметился Давид Нерес, которому ассистировал Жоау Невеш.

В конце встречи единственный гол для Брюгге провел Майер. Украинский нападающий Роман Яремчук отыграл чуть больше часа. На счету украинца xG 0.20, один удар головой мимо ворот, один неудачный дриблинг, 18 касаний мяча. 11 из 15 точных передач, одна точная длинная передача, только одно из четырех выигранных единоборств и пять потерь мяча. Яремчук за свои действия получил отметку 6.4 от аналитического портала Sofascore. Средняя оценка у команды 6.34.

Добавим, что на стадионе его встретили аплодисментами, ведь предыдущим клубом украинского нападающего была именно "Бенфика". За лиссабонцев Роман провел 26 игр и забил 6 мячей.

"Бенфика" – "Брюгге" – 5:1

Голы : Рафа, 38, Рамуш, 45+2, 57, Мариу, 70, Нерес, 78, Майер, 88

Бенфика : Влаходимос - Ба (Жилберту, 63), Антонио Силва (Верисимо, 89), Отаменди (Морато, 74), Гримальдо - Флорентину, Шикиньо (Нерес, 63) - Аурснес, Мариу (Невеш, 74), .

Брюгге : Миньоле - Мата (Одои, 62), Мехеле, Силла, Бьюкенен, Нильсен - Ванакен (Риц, 74), Сова (Нуса, 75), Майер - Ланг (Оньедика, 46), Яремчук (Ютгла, 62) .

Предупреждения: Яремчук, Ланг, Отмаенди, Силла, Майер.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук проводит второй подряд неудачный сезон. Он вернулся в знакомый чемпионат Бельгии, но не сумел проявить себя в "Брюгге". 

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов "Челси" принял на "Стэмфорд Бридж" дортмундскую "Боруссию". Английскую команду в этом поединке устраивала только победа .

 

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