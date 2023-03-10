Ракицкий стал героем матча "Шахтера" с "Фейенордом"

Центрбек получил лучшую оценку от WhoScored

Центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий после гола в УПЛ в ворота "Металлиста 1925" отличился также в матче Лиги Европы, в котором "горняки" сыграли вничью с "Фейенордом" – 1:1. Он получил самую высокую оценку от WhoScored – 7,4.

Статистика игрока в матче с голландцами в материале Новини.LIVE.

33-летний футболист за 90 минут на поле забил гол, 5 раз вынес мяч, 1 раз его отобрал, выиграл 2 верховых дуэли из 5, сделал 65 касаний мяча и отдал 48 точных передач с 58 (83%).

Показатель ожидаемых голов игрока (xG) составляет 0,07. В общей сложности нидерландский клуб в 7 с половиной раз превзошел украинский по показателю ожидаемых голов (xG). xG горняков составлял 0,28, "Фейеноорда" – 2,12.

На втором месте по оценке в составе "горняков" еще один центральный защитник Матвиенко. У него 7,0. Третий – вратарь Трубин, получивший 6,9 и неоднократно спасавший ворота хозяев поля.

В составе команды из Роттердама самый большой бал у Идрисси 7,3.

Напомним, что Ракицкий вернулся в состав "Шахтера" этой зимой после 4-летнего отсутствия. До этого он заиграл 210 матчей за "горняков" и отличился 9 голами. Также игрок провел 54 матча за национальную сборную Украины и забил 5 голов.

До начала полномасштабной войны с россией он выступал за "Зенит", но после 25 февраля 2022 решил оставить этот клуб и полностью поддержал Украину на отлично от другого экс-игрока "Шахтера" Анатолия Тимощука, который до сих пор остается работать в структуре клуба из Санкт- Петербурга.

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