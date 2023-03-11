Уверенная победа Зари, успех Ингульца, ничьи для Александрии и Черноморца

Субботние матчи УПЛ подарили 11 голов

17-й тур украинской Премьер-лиги начался в субботу сразу 4 матчами. Среди тройки лидеров играла только луганская Заря и одержала уверенную победу над Львовом. Ингулец сумел вырвать победу в концовке матча с Металлистом, а Минай и Александрия, Черноморец и Металлист 1925 года поделили очки.

Итоги и видеообзоры первого дня 17-го тура УПЛ в материале Новини.LIVE.

Идущая на третьей позиции Луганская Заря в домашнем матче одержала уверенную победу над Львовом со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте поединка, когда в воротах гостей расписался Назарий Русин. Затем на 54 минуте Максим Имереков удвоил преимущество своей команды. На 70-й минуте встречи Сергей Булеца забил третий мяч в ворота Львова.

Однако последнее слово последовало за командой Олега Дулуба, которая забила на 87 минуте, когда результативным ударом отметился Владислав Бугай.

Заря - Львов 3:1

Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 - Бугай, 87.

Заря: Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Бражко, Мышнев (Чурко, 75) – Герреро (Погорелый, 75), Булеца (Дришлюк, 85), Хлань (Антюх, 66) – Русин (Хахлев, 8)

Львов: Рыбка – Грисьо, Траоре, Игорь, Никитюк – Алибеков (Богунов, 68), Кузык – Беляев, Антонио, Свржняк (Мильченко, 56) – Эсеола (Бугай, 46).

Предупреждения: Имереков, Герреро - Никитюк, Алибеков, Антонио, Траоре

Александрия стартовала в 2023 году с двух ничьих подряд, хотя 2:2 с лидером Днепром-1 можно считать положительным результатом.

В матче с Минаем подопечные Руслана Ротаня пропустили скорый гол. Соперник включил прессинг, и уже на второй минуте Шевченко просто подарил мяч Витенчуку в центральную зону перед собственным штрафным, а тот спокойно пробил в правый угол.

А спасти поединок удалось лишь в конце встречи благодаря ошибке арбитров, которые на 84 минуте просмотрели офсайду у Кожушка на правом фланге, после чего тот подал на дальний угол вратаря под удар в падении для Третьякова.

Минай - Александрия 1:1

Голы: Виттенчук, 2 - Третьяков, 84

Минай: Бандура - Гончар, Горин, Мельник, Кравчук, Булеза - Воробчак (Рогозинский, 90), Шишко, Витенчук (Петька, 77), Твердохлеб (Колесник, 90) - Вишневский (Гечев, 86).

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков – Мустафаев (Волошин, 85), Михайленко (Сигеев, 64), Рыбалка (Ковалец, 46) – Калитвинцев (Кожушко, 46), Кулаков (Кобзарь, 63), Третьяков.

Предупреждение: Горин - Кобзарь

Ингулец с первых минут в матче с Металлистом завладел инициативой и имел все шансы забить быстрый мяч, но сделал это на 28-й минуте. После передачи Нагиева в дальний угол головой прицельно пробил Одарюк – 1:0.

Во втором тайме больше контролировали мяч гости и сумели забить после углового. Прядун сбросил мяч на Пати, а легионер сделал счет 1:1. Дебютный гол в УПЛ для французского новичка.

Но победный мяч провели все же хозяева. Казак отдал на Одарюка, а Владимир без особых проблем оформил дубль – 2:1. Кстати, Владимир забивает во втором матче подряд.

Ингулец - Металлист 2:1

Голы: Одарюк, 28, 77 - Пати, 64.

Ингулец: Паламарчук – Смоляков, Кучеренко, Ковалев, Ченбай (Мельничук, 67) – Клименко, Нагиев – Казак, Кухарук, Одарюк – Ситало (Марусич, 46).

Металлист: Ермолов - Пати, Ралюченко, Мизюк, Романюк (Порох, 90) - Демченко (Коркишко, 62), Чайковский (Панасенко, 46) - Картушов, Наумец (Самеул, 75), Бойчук - Прядун.

Предупреждение: Ченбай, Ковалев - Демченко.

Удаление: Пати, 90+5 (прямая красная карточка)

Матч Черноморца и Металлиста 1925 начался с быстрого гола хозяев. Одесситы разыграли хорошую комбинацию на правом фланге и Алефиренко замкнул передачу во вратарском. Почти сразу Юсову не хватило точности, когда он пробил головой над голкипером в стойку.

Однако вскоре гости использовали первый серьезный шанс: эксигровец "моряков" Вачиберадзе точным ударом с линии штрафной закрутил под левую стойку.

До перерыва у команд еще были моменты, а во втором тайме стали играть больше с мыслями о собственных воротах. В итоге – 1:1.

Черноморец – Металлист 1925 – 1:1

Голы: Алефиренко, 9 - Вачиберадзе, 19

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Кузык (Политило, 85), Васильев, Демченко – Бадибанга (Штогрин, 86), Юсов (Гладкий, 83), Алефиренко.

Металлист 1925: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень - Габелок, Я. Мартынюк, Вачиберадзе (Островский, 88) - Русин (Капинус, 87), Бычек (Чирук, 66), Дмитренко (Ременюк, 73).

Предупреждение: Вачиберадзе, Жичиков, Курило, Ременюк, Мартынюк

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