Реал откажется от Родри ради более молодой звезды

Тренер "Реала" Жозе Моуринью и Ян Диоманде. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Немецкий "РБ Лейпциг" не сможет удержать в составе талантливого полузащитника Яна Диоманде. Молодой футболист хорошо проявил себя на Кубке Мира. Он привлек внимание нескольких европейских грандов.

Фавориты в борьбе за Диоманде меняются каждый день, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Первым заинтересованность в 19-летним Яне Диоманде проявил французский "ПСЖ". Однако "РБ Лейпциг" отклонил предложение французского клуба в размере 80 млн евро. Парижане отказались повышать сумму.

Ян Диоманде на Кубке Мира. Фото: Reuters

Фаворитом в борьбе за футболиста из Кот-д'Ивуара стал лондонский "Арсенал". Однако "РБ Лейпциг" не согласился на предложение размером в 100 млн евро. "Канониры" готовы продолжать торговаться за игрока, но в дело вступил и мадридский "Реал".

Кто такой Ян Диоманде и зачем он "бланкос"

В прошлом сезоне ивуарийский полузащитник забил 12 голов и сделал 8 ассистов за "РБ Лейпциг". После этого он запомнил уверенной и красивой игрой на Кубке Мира. Немецкий клуб готов продать хавбека за 130 млн евро.

Мадридский "Реал" готов сделать Яна Диоманде главной трансферной целью. На этом настаивает новый тренер команды Жозе Моуринью. Он собирается перестроить игру испанцев в атаке и получил от президента клуба согласие на несколько громких летних трансферов.

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