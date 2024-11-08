Реал и Барселона поспорят за Дьекереша летом 2025 года

Реал нашел замену Винисиусу и готовит громкий трансфер
Руководство мадридского "Реала" собирается изменить состав команды летом следующего года. У "бланкос" будет другой тренер и несколько новых футболистов.
"Реал" сделает предложение португальскому "Спортингу" о трансфере Виктора Дьекереша, сообщает Marca.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти покинет мадридский клуб летом следующего года. Ожидается, что новым наставником команды станет ее бывший футболист Хаби Алонсо. Он приведет с собой немецкого футболиста Флориана Вирца. Однако у "Реала" будут и другие трансферы.
Интерес к Дьекерешу
Мадридский клуб собирается продать Винисиуса, за которого планирует получить больше 90 млн евро, и Орельена Чуамени. Килиана Мбаппе переведут на позицию вингера, а на острие атаки "Реал" планирует подписать 26-летнего шведского форварда Виктора Дьекереша.
Контракт футболиста со "Спортингом" действует до лета 2028 года. Ориентировочная трансферная стоимость лучшего бомбардира чемпионата Португалии и Лиги чемпионов составляет 70 млн евро. Также на форварда претендуют каталонская "Барселона", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, полузащитник "Челси" Михаил Мудрик забил гол в Лиге Конференций и вызвал восхищение тренера команды.
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