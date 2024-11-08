Реал та Барселона посперечаються за Дьокереша влітку 2025 року

Віктор Дьокереш та його фірмове святкування голу. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Керівництво мадридського "Реала" має намір змінити склад команди влітку наступного року. У "бланкос" буде інший тренер та декілька нових футболістів.

"Реал" зробить пропозицію португальському "Спортінгу" про трансфер Віктора Дьокереша, повідомляє Marca.

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Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті залишить мадридський клуб влітку наступного року. Очікується, що новим наставником команди стане її колишній футболіст Хабі Алонсо. Він приведе із собою німецького футболіста Флоріана Вірца. Проте "Реал" матиме й інші трансфери.

Віктор Дьокереш у матчі за "Спортінг". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Інтерес до Дьокереша

Мадридський клуб збирається продати Вінісіуса, за якого планує отримати понад 90 млн євро, та Орельєна Чуамені. Кіліана Мбаппе переведуть на позицію вінгера, а на вістрі атаки "Реал" планує підписати 26-річного шведського форварда Віктора Дьокереша.

Контракт футболіста зі "Спортінгом" діє до літа 2028 року. Орієнтовна трансферна вартість найкращого бомбардира чемпіонату Португалії та Ліги чемпіонів складає 70 млн євро. Також на форварда претендують каталонська "Барселона", англійські "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик забив гол у Лізі Конференцій та викликав захоплення тренера команди.

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