Ребров не вернется в Динамо: журналист сообщил причину

Сергей Ребров на тренировке сборной Украины. Фото: Getty Images

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил предложение вернуться в Киев. Официально это не подтверждалось, но журналисты сообщили, что специалист мог снова возглавить "Динамо". Он предпочел отказаться от такой возможности.

Однако не исключено, что руководство столичного клуба повторит предложение, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Отставка из сборной Украины весной 2026 года привела к тому, что 52-летний Сергей Ребров сделал паузу в карьере. Специалист уделяет время семье и отдыхает о работе, хотя ему продолжают поступать предложения от разных клубов. Одним из них оказалось киевское "Динамо".

Почему Ребров не хочет возвращаться в Украину

По не подтвержденной официально информации, руководство "Динамо" уже предлагало тренеру вернуться в клуб. Также у Сергея Реброва есть предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако он не спешит возвращаться к активной работе и пока не собирается возвращаться в Украину.

"Последние недели в сборной Украины были тяжелыми для Реброва. После той ненависти, с которой он смотрел на каждого журналиста, задававшего вопросы на пресс-конференциях, не думаю, что он снова готов окунуться в эту атмосферу. Ребров понимает, что это будет нырок в аквариум к акулам. И каждая встреча с журналистами станет напоминанием о временах в сборной", — заявил журналист Михаил Смоловой.

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