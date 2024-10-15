Даниил Сикан начал тренироваться в маске после травмы

Даниил Сикан во время тренировки. Фото: скриншот instagram.com/fcshakhtar/

Форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан в ближайшее время вернется на поле. Молодой футболист уже приступил к тренировкам.

Сикану приходится тренироваться в специальной маске, сообщает официальный Instagram-аккаунт "горняков".

Читайте также:

Даниил Сикан получил травму головы в матче первого тура Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" сыграл вничью с итальянской "Болоньей" (0:0). У форварда был перелом носа, из-за которого он пропустил несколько важных поединков "горняков" и национальной команды.

Даниил Сикан в маске. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Сикан носит специальную маску

Форвард "Шахтера" несколько недель восстанавливался от травмы носа. Футболист уже может выходить на поле, но при этом он должен носить специальную маску, которая предохраняет лицо игрока от новых повреждений.

В нынешнем сезоне 23-летний Даниил Сикан забил три мяча в семи поединках. Свой следующий матч "Шахтер" проведет против "Колоса" в рамках чемпионата Украины в пятницу, 19 октября.

Напомним, бывший футболист "Шахтера" Анатолий Трубин оказался в сфере интересов известного немецкого клуба.

Бывший капитан "Шахтера" Анатолий Тимощук зарабатывает большие деньги в России — стала известна сумма.

Легкоатлетка Юлия Левченко, которая носит неформальный титул самой красивой спортсменки Украины, продемонстрировала кадры соблазнительной фотосессии.