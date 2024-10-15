Данило Сікан почав тренуватися в масці після травми

Данило Сікан під час тренування. Фото: скриншот instagram.com/fcshakhtar/

Форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан найближчим часом повернеться на поле. Молодий футболіст уже розпочав тренування.

Сікану доводиться тренуватися у спеціальній масці, повідомляє офіційний Instagram-аккаунт "гірників".

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Данило Сікан отримав травму голови у матчі першого туру Ліги чемпіонів, у якому "Шахтар" зіграв унічию з італійською "Болоньєю" (0:0). У форварда був перелом носа, через який він пропустив декілька важливих поєдинків "гірників" та національної команди.

Данило Сікан у масці. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Сікан носить спеціальну маску

Форвард "Шахтаря" декілька тижнів поновлювався від травми носа. Футболіст вже може виходити на поле, але при цьому він має носити спеціальну маску, яка оберігає гравця від нових пошкоджень.

Нинішнього сезону 23-річний Данило Сікан забив три м'ячі у семи поєдинках. Свій наступний матч "Шахтар" проведе проти "Колоса" у рамках чемпіонату України у п'ятницю, 19 жовтня.

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