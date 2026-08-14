Родри обойдется Барселоне в 210 млн евро

Родри во время празднования победы на Кубке Мира. Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри может стать игроком "Барселоны" уже на следующей неделе. Клубы достигли принципиального согласия по этому трансферу. Англичане готовы продать одного из лидеров команды.

Однако "Барселона" потратит большие деньги ради того, чтобы капитан сборной Испании присоединился к команде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на AS.

Одним из самых громких переходов летнего трансферного окна-2026 может стать сделка по переезду Родри в Барселону. Изначально испанец хотел подписать контракт с мадридским "Реалом", но каталонцы опередили конкурентов и заручились согласием на трансфер сначала самого 30-летнего полузащитника, а затем и его клуба "Манчестер Сити".

Сколько "Барселона" заплатит за Родри

Однако каталонцам придется потратить на опытного футболиста больше, чем они намеревались. Изначально "сине-гранатовые" предложили "горожанам" 60 млн евро и бонусы за игрока. "Манчестер Сити" потребовал на 20 млн больше. "Барселоне" пришлось согласиться.

Родри подпишет с новым клубом контракт сроком на 4 года. Зарплата футболиста составит около 34 млн евро в год. Это означает, что в общей сложности трансфер капитана сборной Испании обойдется "Барселоне" в 210 млн евро.

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