Роналду официально перестанет быть холостяком в ближайшие дни

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: Reuters и Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Футболист сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду готовится к свадьбе. Его избранницей стала гражданская жена спортсмена Джорджина Родригес. Церемония состоится в ближайшие выходные.

Роналду уже выбрал собор, где пройдет торжественная церемония, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Легендарный футболист Криштиану Роналду отважился расстаться со статусом холостяка. Формально 41-летний спортсмен уже давно состоит в отношениях с 32-летней Джорджиной Родригес. Более того, еще в прошлом году пара официально объявила о помолвке.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Что известно о свадьбе Роналду

Одновременно с помолвкой португальский футболист забронировал дату проведения торжественной службы в соборе, который находится в Фуншале, столице его родной Мадейры. Точная дата бракосочетания пока не известна, но торжество может пройти уже в ближайшие выходные. Сразу после церемонии гости переместятся в расположенный неподалеку роскошный отель Savoy Palace.

Португалец Криштиану Роналду начал встречаться с Джорджиной Родригес в 2016 году. В то время он выступал за мадридский "Реал", а девушка работала в одном из местных бутиков. Спустя 10 лет пара официально узаконит отношения.

Криштиану и Джорджина воспитывают пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Родригес является биологической материю двух младших дочерей. Остальные дети родились от суррогатных матерей.

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