Ротань объяснил, почему Полесье трижды пропустило голы от Копенгагена

Руслан Ротань, Александр Усик и Эдуард Сарапий. Фото: пресс-служба "Полесья". Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Во втором квалификационном раунде Лиги Конференций "Полесье" провело первый поединок против "Копенгагена". Он получился результативным и завершился со счетом 3:3. Житомирская команда отыгралась незадолго до финального свистка.

Руслан Ротань объяснил, как его подопечным пришлось приспасабливаться к уловкам соперника, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Главный тренер "Полесья" первым делом отметил то, что его футболисты получили важный опыт в противостоянии с настолько сильным соперником, которым является "Копенгаген". Датчане несколько раз по ходу поединка меняли тактику, и "Полесью" пришлось перестраиваться прямо во время матча. Украинская команда в отдельные отрезки встречи доминировала, но не сумела реализовать свое преимущество.

Усик поддержал "Полесье"

Наставник житомирской команды заявил, что выводы из ошибок будут сделаны, а вопрос выхода в следующую стадию турнира отложен до ответного матча. Руслан Ротань отдельно поблагодарил датских болельщиков, которые поддержали соперника и развернули на трибунах украинские флаги. Также наставник ответил на вопрос о присутствии на матче Александра Усика.

"Он сказал, что видит в команде большой потенциал, который надо раскрыть победами. Этот матч, пожалуй, доставил огромное удовольствие болельщикам, но результат не дает нам такой уверенности перед выездным поединком. Но мы должны понимать главный посыл от Александра — нам нужно становиться мужиками. Матчи еврокубков не прощают ошибок", — заявил Ротань.

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