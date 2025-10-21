Видео
Руй Кошта оценил первые недели Судакова в составе Бенфики

Дата публикации 21 октября 2025 17:31
обновлено: 17:37
Президент Бенфики трогательно поддержал Судакова
Георгий Судаков во время матча. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Португальский клуб "Бенфика" рассматривает украинского полузащитника Георгия Судакова как долгосрочный проект. Президент клуба Руй Кошта подтвердил, что клуб полностью поддерживает игрока во всех аспектах.

Кошта в интервью CMTV отметил, что несмотря на молодой возраст, футболист проявляет зрелость как на поле, так и вне его, и клуб тщательно подошел к оценке его как личности и профессионала. 

Читайте также:
Георгий Судаков
Георгий Судаков в чемпионате Португалии. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Что сказал Руй Кошта о переходе

Португальский клуб подчеркивает, что трансфер рассматривался не просто как покупка талантливого игрока, но и как инвестиция в будущую основу команды, и новый футболист сразу получил серьезную поддержку в адаптации. По данным источников, контракт предусматривает гибкие условия с акцентом на развитие игрока и интеграцию в новую среду.

"Бенфика" полностью поддерживает его и готова помочь во всем. Несмотря на возраст, он уже очень зрелый человек. Все, что происходит в его стране, вероятно, сделало его еще более зрелым. Мы были очень внимательны к его потребностям и старались помочь чем можем. Мне кажется, что он отреагировал очень хорошо. Он неимоверный игрок. Это особый случай", — рассказал Кошта.

Георгий Судаков провел в футболке "Бенфики" уже 8 поединков, в которых забил 2 голов и сделал столько же результативных передач. 

Напомним, журналист Виктор Вацко назвал причину, по которой "Динамо" должно защитить чемпионский титул.  

Ранее защитник киевской команды Денис Попов чуть не подрался с соперником на поле, но не спас "бело-синих" от гола. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
