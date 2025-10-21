Президент Бенфіки зворушливо підтримав Судакова

Георгій Судаков під час матчу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Португальський клуб "Бенфіка" розглядає українського півзахисника Георгія Судакова як довгостроковий проєкт. Президент клубу Руй Кошта підтвердив, що клуб повністю підтримує гравця в усіх аспектах.

Кошта в інтерв'ю CMTV зазначив, що попри молодий вік, футболіст проявляє зрілість як на полі, так і поза ним, і клуб ретельно підійшов до оцінювання його як особистості та професіонала.

Георгій Судаков у чемпіонаті Португалії. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Що сказав Руй Кошта про перехід

Португальський клуб підкреслює, що трансфер розглядався не просто як купівля талановитого гравця, а і як інвестиція в майбутню основу команди, і новий футболіст відразу отримав серйозну підтримку в адаптації. За даними джерел, контракт передбачає гнучкі умови з акцентом на розвиток гравця та інтеграцію в нове середовище.

"Бенфіка" повністю підтримує його і готова допомогти в усьому. Попри вік, він уже дуже зріла людина. Усе, що відбувається в його країні, ймовірно, зробило його ще більш зрілим. Ми були дуже уважні до його потреб і намагалися допомогти чим можемо. Мені здається, що він відреагував дуже добре. Він неймовірний гравець. Це особливий випадок", — розповів Кошта.

Георгій Судаков провів у футболці "Бенфіки" вже 8 поєдинків, у яких забив 2 голів і зробив стільки ж результативних передач.

