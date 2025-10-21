Відео
Україна
Спорт Руй Кошта оцінив перші тижні Судакова у складі Бенфіки

Руй Кошта оцінив перші тижні Судакова у складі Бенфіки

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 17:31
Оновлено: 17:37
Президент Бенфіки зворушливо підтримав Судакова
Георгій Судаков під час матчу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Португальський клуб "Бенфіка" розглядає українського півзахисника Георгія Судакова як довгостроковий проєкт. Президент клубу Руй Кошта підтвердив, що клуб повністю підтримує гравця в усіх аспектах.

Кошта в інтерв'ю CMTV зазначив, що попри молодий вік, футболіст проявляє зрілість як на полі, так і поза ним, і клуб ретельно підійшов до оцінювання його як особистості та професіонала.

Читайте також:
Георгий Судаков
Георгій Судаков у чемпіонаті Португалії. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Що сказав Руй Кошта про перехід

Португальський клуб підкреслює, що трансфер розглядався не просто як купівля талановитого гравця, а і як інвестиція в майбутню основу команди, і новий футболіст відразу отримав серйозну підтримку в адаптації. За даними джерел, контракт передбачає гнучкі умови з акцентом на розвиток гравця та інтеграцію в нове середовище.

"Бенфіка" повністю підтримує його і готова допомогти в усьому. Попри вік, він уже дуже зріла людина. Усе, що відбувається в його країні, ймовірно, зробило його ще більш зрілим. Ми були дуже уважні до його потреб і намагалися допомогти чим можемо. Мені здається, що він відреагував дуже добре. Він неймовірний гравець. Це особливий випадок", — розповів Кошта.

Георгій Судаков провів у футболці "Бенфіки" вже 8 поєдинків, у яких забив 2 голів і зробив стільки ж результативних передач.

Нагадаємо, журналіст Віктор Вацко назвав причину, через яку "Динамо" має захистити чемпіонський титул.

Раніше захисник київської команди Денис Попов ледь не побився із суперником на полі, але не врятував "біло-синіх" від голу.

спорт футбол Бенфіка Георгій Судаков Чемпіонат Португалії з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
