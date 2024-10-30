ФК "Рух" Львов проиграл суд в CAS по долгу Ивану Варфоломееву

Иван Варфоломеев. Фото: "Слован"

Футбольный клуб "Рух" Львов проиграл суд по делу Ивана Варфоломеева. Ранее футболист покинул команду.

О проигранном "Рухом" суде сообщил футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

Читайте также:

Отметим, что ранее игрок пожаловался в Спортивный арбитражный суд (CAS) на задолженность по зарплате.

Григорий Козловский. Фото: kozlovskyy-news.com.ua

"Рух" проиграло суд

По информации от менеджера, CAS решил поддержать футболиста и принял решение о возвращении ему задолженности по зарплате.

Львовский "Рух" должен выплатить игроку 40 тысяч гривен долга. CAS считает, что футболист ничего не нарушил во время перехода в другую команду.

Иван Варфоломеев. Фото: "Слован"

Суд подтвердил, что официальные лица "Руха" манипулировали по этой ситуации, а их свидетели от львовян предоставили ложную информацию. Из-за этой ситуации против клуба могут открыть дисциплинарное производство в УАФ.

Воспитанник львовских "Карпат" играет в Чехии за "Слован" Либерец и имеет статус игрока ротации. В этом сезоне в 11 матчах футболист забил один мяч.

Напомним, донецкий "Шахтер" вскоре может остаться без главного тренера Марино Пушича.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко покинет "Эвертон" и перейдет в известный клуб.