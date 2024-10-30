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Рух програв суд своєму ексфутболісту, який покинув Україну

30 жовтня 2024 13:11
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
ФК "Рух" Львів програв суд у CAS щодо боргу Івану Варфоломєєву
Іван Варфоломєєв. Фото: "Слован"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Футбольний клуб "Рух" Львів програв суд по справі Івана Варфоломєєва. Раніше футболіст покинув команду.

Про програний "Рухом" суд повідомив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

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Зазначимо, що раніше гравець поскаржився в Спортивний арбітражний суд (CAS) щодо заборгованості по зарплаті.

Григорий Козловский
Григорій Козловський. Фото: kozlovskyy-news.com.ua

"Рух" програв суд

За інформацією від менеджера, CAS вирішив підтримати футболіста та ухвалив рішення щодо повернення йому заборгованості по зарплатні.

Львівський "Рух" має виплатити гравцю 40 тисяч гривень боргу. CAS вважає, що футболіст нічого не порушив під час переходу в іншу команду.

Иван Варфоломеев
Іван Варфоломєєв. Фото: "Слован"

Суд підтвердив, що офіційні особи "Руха" маніпулювали щодо цієї ситуації, а їх свідки від львів’ян подали неправдиву інформацію. Через цю ситуацію проти клубу можуть відкрити дисциплінарне провадження в УАФ.

Вихованець львівських "Карпат" наразі грає в Чехії за "Слован" Ліберець й має статус гравця ротації. Цього сезону в 11 матчах гравець забив один м’яч.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" невдовзі може залишитись без головного тренера Маріно Пушича.

Захисник збірної України Віталій Миколенко покине "Евертон" та перейде у відомий клуб.

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