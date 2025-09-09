Сабо оценил шансы Украины выйти на ЧМ-2026

Сабо поделился плохим предчувствием перед игрой сборной Украины
Один из ветеранов футбола Йожеф Сабо высказался о предстоящем поединке отбора к ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Украины. Опытный специалист признался, что не разделяет уверенности тех, кто заранее записывает победу в актив команде Сергея Реброва.
Он напомнил, что Азербайджан потерпел разгромное поражение от Исландии в стартовом туре, но это не значит, что во второй игре соперник будет столь же уязвим, сообщает Footboom.
Йожеф Сабо отдельно напомним о том, что команда Азербайджана сыграет при поддержке домашних трибун, а такие обстоятельства всегда добавляют сил и эмоций. По мнению эксперта, дополнительным фактором стала смена главного тренера в сборной Азербайджана. После ухода Фернанду Сантуша игроки могут проявить иной настрой, что сделает матч ещё более непредсказуемым.
Физический фактор по мнению Сабо
Бывший тренер также обратил внимание на состояние сборной Украины. После тяжелого матча с Францией и долгого перелета в Баку физическая готовность выйдет на первый план.
"Я переживаю, игра точно не будет простой. Азербайджан дома способен прибавить, а Украина потратила много сил во Франции. Возможен любой результат, даже ничья, но все же надеюсь, что ребята сумеют победить, пусть и минимально 2:1", — заявил Сабо.
Напомним, право на имущество бывшего тренера сборной Украины Олега Блохина ведут борьбу две бывшие жены спортсмена.
В "Роме" приняли решение дать еще один шанс Артему Довбику, который упорно работает на тренировках и ждет шанс проявить себя на поле.
Читайте Новини.LIVE!