Сабо оценил шансы Украины выйти на ЧМ-2026

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Один из ветеранов футбола Йожеф Сабо высказался о предстоящем поединке отбора к ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Украины. Опытный специалист признался, что не разделяет уверенности тех, кто заранее записывает победу в актив команде Сергея Реброва.

Он напомнил, что Азербайджан потерпел разгромное поражение от Исландии в стартовом туре, но это не значит, что во второй игре соперник будет столь же уязвим, сообщает Footboom.

Реклама

Читайте также:

Йожеф Сабо отдельно напомним о том, что команда Азербайджана сыграет при поддержке домашних трибун, а такие обстоятельства всегда добавляют сил и эмоций. По мнению эксперта, дополнительным фактором стала смена главного тренера в сборной Азербайджана. После ухода Фернанду Сантуша игроки могут проявить иной настрой, что сделает матч ещё более непредсказуемым.

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Физический фактор по мнению Сабо

Бывший тренер также обратил внимание на состояние сборной Украины. После тяжелого матча с Францией и долгого перелета в Баку физическая готовность выйдет на первый план.

"Я переживаю, игра точно не будет простой. Азербайджан дома способен прибавить, а Украина потратила много сил во Франции. Возможен любой результат, даже ничья, но все же надеюсь, что ребята сумеют победить, пусть и минимально 2:1", — заявил Сабо.

Напомним, право на имущество бывшего тренера сборной Украины Олега Блохина ведут борьбу две бывшие жены спортсмена.

В "Роме" приняли решение дать еще один шанс Артему Довбику, который упорно работает на тренировках и ждет шанс проявить себя на поле.