Сабо зробив тривожний прогноз на матч України

Сабо поділився поганим передчуттям перед грою збірної України
Один із ветеранів футболу Йожеф Сабо висловився про майбутній поєдинок відбору до ЧС-2026 між збірними Азербайджану та України. Досвідчений фахівець зізнався, що не поділяє впевненості тих, хто заздалегідь записує перемогу в актив команді Сергія Реброва.
Він нагадав, що Азербайджан зазнав розгромної поразки від Ісландії в стартовому турі, але це не означає, що в другій грі суперник буде настільки ж вразливим, повідомляє Footboom.
Йожеф Сабо окремо нагадаємо про те, що команда Азербайджану зіграє за підтримки домашніх трибун, а такі обставини завжди додають сил та емоцій. На думку експерта, додатковим фактором стала зміна головного тренера в збірній Азербайджану. Після відходу Фернанду Сантуша гравці можуть проявити інший настрій, що зробить матч ще більш непередбачуваним.
Фізичний фактор на думку Сабо
Колишній тренер також звернув увагу на стан збірної України. Після важкого матчу з Францією та довгого перельоту в Баку фізична готовність вийде на перший план.
"Я переживаю, гра точно не буде простою. Азербайджан вдома здатний додати, а Україна витратила багато сил у Франції. Можливий будь-який результат, навіть нічия, але все ж сподіваюся, що хлопці зуміють перемогти, нехай і мінімально 2:1", — заявив Сабо.
