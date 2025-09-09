Сабо зробив тривожний прогноз на матч України

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Один із ветеранів футболу Йожеф Сабо висловився про майбутній поєдинок відбору до ЧС-2026 між збірними Азербайджану та України. Досвідчений фахівець зізнався, що не поділяє впевненості тих, хто заздалегідь записує перемогу в актив команді Сергія Реброва.

Він нагадав, що Азербайджан зазнав розгромної поразки від Ісландії в стартовому турі, але це не означає, що в другій грі суперник буде настільки ж вразливим, повідомляє Footboom.

Йожеф Сабо окремо нагадаємо про те, що команда Азербайджану зіграє за підтримки домашніх трибун, а такі обставини завжди додають сил та емоцій. На думку експерта, додатковим фактором стала зміна головного тренера в збірній Азербайджану. Після відходу Фернанду Сантуша гравці можуть проявити інший настрій, що зробить матч ще більш непередбачуваним.

Хавбек збірної України Микола Шапаренко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Фізичний фактор на думку Сабо

Колишній тренер також звернув увагу на стан збірної України. Після важкого матчу з Францією та довгого перельоту в Баку фізична готовність вийде на перший план.

"Я переживаю, гра точно не буде простою. Азербайджан вдома здатний додати, а Україна витратила багато сил у Франції. Можливий будь-який результат, навіть нічия, але все ж сподіваюся, що хлопці зуміють перемогти, нехай і мінімально 2:1", — заявив Сабо.

