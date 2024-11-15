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Сабо раскритиковал сборную Украины перед матчами в Лиге Наций

15 ноября 2024 16:01
Станислав Костюк - Редактор
Сабо объяснил, почему сборная Украины не сможет обыграть Грузию
Георгий Судаков, Ефим Конопля и Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо невысоко оценил шансы национальной команды на победу в ближайшем матче Лиги Наций. Подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против Грузии.

Сабо считает, что команда Вилли Саньоля является фаворитом противостояния, сообщает Sport.ua

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Йожеф Сабо считает нынешний подбор игроков в сборной Украины достаточно низкокачественным. Специалист отметил, что футболист почти не умеют контролировать мяч, у них мало идей для продвижения атак и низкий уровень точности передач. 

Александр Зубков и Николай Матвиенко
Александр Зубков и Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сабо ставит на победу Грузии 

Ситуация для тренерского штаба сборной Украины осложняется большим количеством травм в национальной команде. Сергей Ребров постоянно вынужден приглашать новых игроков. Недавно он вызвал молодого защитника из львовского "Руха", у которого нет опыта выступлений на таком уровне. 

Йожеф Сабо заявил, что ситуация для сборной Украины получается безвыходной. Тренер вынужден ставить в состав тех футболистов, которые есть в наличии. К тому же игра пройдет на выезде в Батуми, где поддержка у "сине-желтых" будет минимальной. Эксперт считает, что сборная Грузии одержит победу. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал еще одну замену в заявке национальной команды. 

Защитник сборной Украины Илья Забарный вошел в сферу интересов одного из сильнейших английских клубов. 

Футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор спровоцировал драку на поле после того, как не забил пенальти.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Йожеф Сабо

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