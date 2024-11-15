Сабо объяснил, почему сборная Украины не сможет обыграть Грузию

Георгий Судаков, Ефим Конопля и Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо невысоко оценил шансы национальной команды на победу в ближайшем матче Лиги Наций. Подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против Грузии.

Сабо считает, что команда Вилли Саньоля является фаворитом противостояния, сообщает Sport.ua.

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Сабо ставит на победу Грузии

Ситуация для тренерского штаба сборной Украины осложняется большим количеством травм в национальной команде. Сергей Ребров постоянно вынужден приглашать новых игроков. Недавно он вызвал молодого защитника из львовского "Руха", у которого нет опыта выступлений на таком уровне.

Йожеф Сабо заявил, что ситуация для сборной Украины получается безвыходной. Тренер вынужден ставить в состав тех футболистов, которые есть в наличии. К тому же игра пройдет на выезде в Батуми, где поддержка у "сине-желтых" будет минимальной. Эксперт считает, что сборная Грузии одержит победу.

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