Сабо пояснив, чому збірна України не зможе обіграти Грузію

Георгій Судаков, Юхим Конопля та Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо невисоко оцінив шанси національної команди на перемогу у найближчому матчі Ліги Націй. Підопічні Сергія Реброва зіграють на виїзді проти Грузії.

Сабо впевнений, що команда Віллі Саньоля є фаворитом протистояння, повідомляє Sport.ua.

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Йожеф Сабо вважає нинішній підбір гравців до збірної України досить низькоякісним. Фахівець зазначив, що футболіст майже не вміє контролювати м'яч, у них мало ідей для просування атак та низький рівень точності передач.

Олександр Зубков та Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сабо ставить на перемогу Грузії

Ситуація для тренерського штабу збірної України ускладнюється великою кількістю травм у національній команді. Сергій Ребров постійно змушений запрошувати нових гравців. Нещодавно він викликав молодого захисника з львівського "Руху", який не має досвіду виступів на такому рівні.

Йожеф Сабо заявив, що ситуація для збірної України виходить безвихідною. Тренер змушений ставити до складу тих футболістів, які є. До того ж гра пройде на виїзді до Батумі, де підтримка у "синьо-жовтих" буде мінімальною. Експерт вважає, що збірна Грузії здобуде перемогу.

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