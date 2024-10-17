Сабо защитил Реброва и сборную Украины от критики

Сабо защитил Реброва от критики и похвалил тренера сборной Украины
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результаты команды в октябрьских матчах Лиги Наций. Эксперт предостерег от критики наставника "сине-желтых".
Опытный специалист объяснил, почему нельзя винить Сергея Реброва в неудачах сборной Украины, сообщает "Про футбол".
Йожеф Сабо считает, что сборная Украины играет так, как позволяет кадровая ситуация в национальной команды. Эксперт призывает не критиковать "сине-желтых" и главного тренера Сергея Реброва, который работает с теми футболистами, которые поступают в команду.
Что Сабо сказал о сборной Украины
Бывшему тренеру не понравился второй тайма матча против Грузии (1:0), но эксперт не сомневается, что в ноябре сборная Украины сыграет еще лучше. В то же время Сабо положительно оценил матч против Чехии (1:1). Он считает, что "сине-желтые" должны были побеждать этого соперника.
"Ребров работает с теми футболистами, которые есть, другое дело, подходят ли они сейчас для этого уровня. Я бы не стал критиковать главного тренера", — заявил Сабо.
Уже 16 ноября сборная Украины будет противостоять на выезде национальной команде Грузии.
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