Сабо захистив Реброва та збірну України від критики

Сабо захистив Реброва від критики та похвалив тренера збірної України
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував результати команди у жовтневих матчах Ліги Націй. Експерт застеріг від критики наставника "синьо-жовтих".
Досвідчений фахівець пояснив, чому не можна звинувачувати Сергія Реброва у невдачах збірної України, повідомляє "Про футбол".
Йожеф Сабо вважає, що збірна України грає так, як дозволяє кадрова ситуація у національній команді. Експерт закликає не критикувати "синьо-жовтих" та головного тренера Сергія Реброва, який працює з тими футболістами, які вступають до команди.
Що Сабо сказав про збірну України
Колишньому тренеру не сподобався другий тайм матчу проти Грузії (1:0), але експерт не сумнівається, що у листопаді збірна України зіграє ще краще. Водночас Сабо позитивно оцінив матч проти Чехії (1:1). Він вважає, що "синьо-жовті" мали перемагати цього суперника.
"Ребров працює з тими футболістами, які є, інша справа, чи підходять вони зараз для цього рівня. Я б не став критикувати головного тренера", — заявив Сабо.
Вже 16 листопада збірна України протистоятиме на виїзді національній команді Грузії.
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