Сабо захистив Реброва та збірну України від критики

Сергій Ребров керує грою команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував результати команди у жовтневих матчах Ліги Націй. Експерт застеріг від критики наставника "синьо-жовтих".

Досвідчений фахівець пояснив, чому не можна звинувачувати Сергія Реброва у невдачах збірної України, повідомляє "Про футбол".

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Йожеф Сабо вважає, що збірна України грає так, як дозволяє кадрова ситуація у національній команді. Експерт закликає не критикувати "синьо-жовтих" та головного тренера Сергія Реброва, який працює з тими футболістами, які вступають до команди.

Йожеф Сабо відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Що Сабо сказав про збірну України

Колишньому тренеру не сподобався другий тайм матчу проти Грузії (1:0), але експерт не сумнівається, що у листопаді збірна України зіграє ще краще. Водночас Сабо позитивно оцінив матч проти Чехії (1:1). Він вважає, що "синьо-жовті" мали перемагати цього суперника.

"Ребров працює з тими футболістами, які є, інша справа, чи підходять вони зараз для цього рівня. Я б не став критикувати головного тренера", — заявив Сабо.

Вже 16 листопада збірна України протистоятиме на виїзді національній команді Грузії.

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