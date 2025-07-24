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Главная Спорт Сабо призвал Бражко подумать над романом с Квитковой

Сабо призвал Бражко подумать над романом с Квитковой

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 12:14
Сабо обвинил Квиткову в игровом спаде Бражко
Владимир Бражко перед матчем. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал резкое мнение о причинах, по которым полузащитник Владимир Бражко оказался вне стартового состава.

По мнению эксперта, дело может быть не только в спортивной форме, но и в личной жизни игрока, сообщает издание Blik

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Йожеф Сабо допустил, что отношения с известной телезвездой Дашей Квитковой могли отвлечь Владимира Бражко от самосовершенствования и дисциплины. Он отметил, что футболист "Динамо" стал реже появляться на поле и почти исчез из обоймы команды. 

Дарья Квиткова
Дарья Квиткова на отдыхе. Фото: instagram.com/kvittkova/

Причины проблем Бражко

Эксперт вспомнил и старое футбольное поверье: если игрок влюбился или женился, то как минимум сезон можно вычеркнуть. Тренер добавил, что противостоять соблазнам сложно, особенно в молодом возрасте.

Хотя пара официально не подтверждала отношения, подписчики уже давно обсуждают их совместные фото и видео, что подогревает интерес и вокруг их влияния Квитковой на карьеру Бражко.

Напомним, "Динамо" отдало в аренду одного из самых результативных футболистов команды. 

Александр Усик заработал гораздо меньше 100 млн евро за реванш с Даниэлем Дюбуа. 

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спорт футбол Даша Квиткова Владимир Бражко Йожеф Сабо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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