Сабо обвинил Квиткову в игровом спаде Бражко

Владимир Бражко перед матчем. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал резкое мнение о причинах, по которым полузащитник Владимир Бражко оказался вне стартового состава.

По мнению эксперта, дело может быть не только в спортивной форме, но и в личной жизни игрока, сообщает издание Blik.

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Йожеф Сабо допустил, что отношения с известной телезвездой Дашей Квитковой могли отвлечь Владимира Бражко от самосовершенствования и дисциплины. Он отметил, что футболист "Динамо" стал реже появляться на поле и почти исчез из обоймы команды.

Дарья Квиткова на отдыхе. Фото: instagram.com/kvittkova/

Причины проблем Бражко

Эксперт вспомнил и старое футбольное поверье: если игрок влюбился или женился, то как минимум сезон можно вычеркнуть. Тренер добавил, что противостоять соблазнам сложно, особенно в молодом возрасте.

Хотя пара официально не подтверждала отношения, подписчики уже давно обсуждают их совместные фото и видео, что подогревает интерес и вокруг их влияния Квитковой на карьеру Бражко.

Напомним, "Динамо" отдало в аренду одного из самых результативных футболистов команды.

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