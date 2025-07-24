Сабо звинуватив Квіткову в ігровому спаді Бражка

Володимир Бражко перед матчем. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо висловив різку думку про причини, через які півзахисник Володимир Бражко опинився поза стартовим складом.

На думку експерта, справа може бути не тільки в спортивній формі, а й в особистому житті гравця, повідомляє видання Blik.

Реклама

Читайте також:

Йожеф Сабо припустив, що стосунки з відомою телезіркою Дашею Квітковою могли відволікти Володимира Бражка від самовдосконалення та дисципліни. Він зазначив, що футболіст "Динамо" став рідше з'являтися на полі та майже зник з обойми команди.

Дар'я Квіткова на відпочинку. Фото: instagram.com/kvittkova/

Причини проблем Бражка

Експерт пригадав й старе футбольне повір'я: якщо гравець закохався або одружився, то щонайменше сезон можна викреслити. Тренер додав, що протистояти спокусам складно, особливо в молодому віці.

Хоча пара офіційно не підтверджувала стосунків, підписники вже давно обговорюють їхні спільні фото та відео, що підігріває інтерес і навколо їхнього впливу Квіткової на кар'єру Бражка.

Нагадаємо, "Динамо" віддало в оренду одного з найрезультативніших футболістів команди.

Олександр Усик заробив набагато менш як 100 млн євро за реванш із Даніелем Дюбуа.

Український боксер не може возз'єднатися зі своєю сім'єю — стала відома причина.