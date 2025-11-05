Йожеф Сабо раскритиковал Динамо перед матчем с Зрински в Лиге конференций

Йожеф Сабо. Фото: Footboom

Киевское "Динамо" 6 ноября проведет матч третьего тура Лиги конференций. Соперником киевлян будет боснийский "Зрински".

Свой прогноз на предстоящий матч в комментарии порталу Meta.ua дал бывший игрок и главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо.

Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"

Что ждет "Динамо" в игре со "Зрински"

По словам Сабо, команда сейчас в таком состоянии, что он не видит оснований для оптимизма.

"Этот матч жду без оптимизма. Очень слабо выглядят динамовцы на международной арене, тем более, трудно сказать, в каком сейчас моральном состоянии команда после поражения от "Шахтера", — заявил Сабо.

Специалист в целом не верит в выход "Динамо" из группы, объясняя это отсутствием командной игры, поскольку команда защищается не всеми игроками, как требует современный футбол, а всего шестью-семью.

К тому же Сабо отметил, что после потери мяча "Динамо" не включает мгновенный прессинг и агрессию, как это делают современные команды.

Сабо предположил, что "Зрински" имеет атлетических футболистов, способных навязать борьбу, поэтому легко не будет.

На вопрос, станет ли матч ключевым, он ответил, что команда продолжит падение.

