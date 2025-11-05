Видео
Сабо сделал прогноз на следующий матч Динамо в еврокубках

Дата публикации 5 ноября 2025 16:25
обновлено: 16:22
Йожеф Сабо раскритиковал Динамо перед матчем с Зрински в Лиге конференций
Йожеф Сабо. Фото: Footboom

Киевское "Динамо" 6 ноября проведет матч третьего тура Лиги конференций. Соперником киевлян будет боснийский "Зрински".

Свой прогноз на предстоящий матч в комментарии порталу Meta.ua дал бывший игрок и главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо.

Что ждет "Динамо" в игре со "Зрински"

По словам Сабо, команда сейчас в таком состоянии, что он не видит оснований для оптимизма.
"Этот матч жду без оптимизма. Очень слабо выглядят динамовцы на международной арене, тем более, трудно сказать, в каком сейчас моральном состоянии команда после поражения от "Шахтера", — заявил Сабо.

Специалист в целом не верит в выход "Динамо" из группы, объясняя это отсутствием командной игры, поскольку команда защищается не всеми игроками, как требует современный футбол, а всего шестью-семью.

К тому же Сабо отметил, что после потери мяча "Динамо" не включает мгновенный прессинг и агрессию, как это делают современные команды.

Сабо предположил, что "Зрински" имеет атлетических футболистов, способных навязать борьбу, поэтому легко не будет.

На вопрос, станет ли матч ключевым, он ответил, что команда продолжит падение.

Напомним, ранее мы напомнили, какой была история любви экс-тренера "Динамо" и сборной Украины Олега Блохина и легенды художественной гимнастики Ирины Дерюгиной.

Также стало известно, где живет и чем занимается Ириша Блохина — дочь футболиста и гимнастки.

футбол Динамо Лига Конференций еврокубки Йожеф Сабо
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
