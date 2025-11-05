Відео
Сабо зробив прогноз на наступний матч Динамо в єврокубках

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 16:25
Оновлено: 16:22
Йожеф Сабо розкритикував Динамо перед матчем із Зріньськи у Лізі конференцій
Йожеф Сабо. Фото: Footboom

Київське "Динамо" 6 листопада проведе матч третього туру Ліги конференцій. Суперником киян буде боснійський "Зріньськи".

Свій прогноз на майбутній матч у коментарі порталу Meta.ua дав колишній гравець і головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо.

Читайте також:
Динамо Киев
Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

Що чекає на "Динамо" в грі зі "Зріньськи"

За словами Сабо, команда наразі в такому стані, що він не бачить підстав для оптимізму.
"Цей матч чекаю без оптимізму. Дуже слабко виглядають динамівці на міжнародній арені, тим більше, важко сказати, в якому зараз моральному стані команда після поразки від "Шахтаря", — заявив Сабо.

Фахівець загалом не вірить у вихід "Динамо" з групи, пояснюючи це відсутністю командної гри, оскільки команда захищається не всіма гравцями, як вимагає сучасний футбол, а всього шістьма–семома.

До того ж Сабо відзначив, що після втрати м’яча "Динамо" не вмикає миттєвий пресинг і агресію, як це роблять сучасні команди.

Сабо припустив, що "Зріньськи" має атлетичних футболістів, здатних нав’язати боротьбу, тож легко не буде.

На запитання, чи стане матч ключовим, він відповів, що команда продовжить падіння.

Нагадаємо, раніше ми нагадали, якою була історія кохання екстренера "Динамо" та збірної України  Олега Блохіна та легенди художньої гімнастики Ірини Дерюгіної.

Також стало відомо, де живе та чим займається Іріша Блохіна — донька футболіста та гімнастки.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
