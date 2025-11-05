Йожеф Сабо розкритикував Динамо перед матчем із Зріньськи у Лізі конференцій

Йожеф Сабо. Фото: Footboom

Київське "Динамо" 6 листопада проведе матч третього туру Ліги конференцій. Суперником киян буде боснійський "Зріньськи".

Свій прогноз на майбутній матч у коментарі порталу Meta.ua дав колишній гравець і головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо.

Що чекає на "Динамо" в грі зі "Зріньськи"

За словами Сабо, команда наразі в такому стані, що він не бачить підстав для оптимізму.

"Цей матч чекаю без оптимізму. Дуже слабко виглядають динамівці на міжнародній арені, тим більше, важко сказати, в якому зараз моральному стані команда після поразки від "Шахтаря", — заявив Сабо.

Фахівець загалом не вірить у вихід "Динамо" з групи, пояснюючи це відсутністю командної гри, оскільки команда захищається не всіма гравцями, як вимагає сучасний футбол, а всього шістьма–семома.

До того ж Сабо відзначив, що після втрати м’яча "Динамо" не вмикає миттєвий пресинг і агресію, як це роблять сучасні команди.

Сабо припустив, що "Зріньськи" має атлетичних футболістів, здатних нав’язати боротьбу, тож легко не буде.

На запитання, чи стане матч ключовим, він відповів, що команда продовжить падіння.

