Саленко назвал очередное поражение Динамо катастрофой

Саленко назвал очередное поражение Динамо катастрофой

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 12:16
обновлено: 12:08
Саленко заявил, что ему стыдно за нынешнее Динамо
Игроки "Динамо" перед стартом встречи. Фото: пресс-служба клуба

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко резко отреагировал на поражение клуба от турецкого "Самсунспора" (0:3) во втором туре Лиги конференций. По его словам, результат стал очередным подтверждением глубокого кризиса в команде.

Саленко отметил, что поражение от среднего по уровню турецкого клуба является тревожным знаком для всего украинского футбола, сообщает FootBoom.

Читайте также:

Эксперт признался, что не может понять, как "Динамо" опустилось до такого уровня, при котором утрачены и стиль, и боевой характер. Олег Саленко подчеркнул, что в составе киевлян сейчас нет ни одного игрока, который бы по-настоящему брал ответственность на себя. По мнению Саленко, команда нуждается в перезагрузке и новом векторе развития с упором на молодежь и внутреннюю школу клуба. 

Александр Шовковский
Тренерский штаб "Динамо" во время матча. Фото: пресс-служба клуба

Почему Саленко стыдится "Динамо"

Бывший форвард считает, что руководство должно решительно вмешаться в ситуацию, сменить тренерский штаб и начать строить новую команду. По словам Саленко, в истории клуба уже были периоды обновления, и настал момент повторить этот путь.

"После такой игры я чувствую только пустоту. Никогда не думал, что доживу до дня, когда посредственная турецкая команда будет громить "Динамо". Мне стыдно перед болельщиками и теми, кто верил в этот клуб. Сейчас нужно все начинать заново — с молодых игроков, с новой идеи, чтобы вернуть "Динамо" уважение и имя", — заявил Саленко. 

Напомним, "Шахтер" проиграл "Легии" в Польше, а голкипер "горняков" раскритиковал болельщиков варшавской команды. 

Защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко уже зимой может вернуться в лондонский "Арсенал". 

спорт футбол Динамо Лига Конференций Олег Саленко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
