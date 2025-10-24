Саленко заявил, что ему стыдно за нынешнее Динамо

Саленко назвал очередное поражение Динамо катастрофой
Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко резко отреагировал на поражение клуба от турецкого "Самсунспора" (0:3) во втором туре Лиги конференций. По его словам, результат стал очередным подтверждением глубокого кризиса в команде.
Саленко отметил, что поражение от среднего по уровню турецкого клуба является тревожным знаком для всего украинского футбола, сообщает FootBoom.
Эксперт признался, что не может понять, как "Динамо" опустилось до такого уровня, при котором утрачены и стиль, и боевой характер. Олег Саленко подчеркнул, что в составе киевлян сейчас нет ни одного игрока, который бы по-настоящему брал ответственность на себя. По мнению Саленко, команда нуждается в перезагрузке и новом векторе развития с упором на молодежь и внутреннюю школу клуба.
Почему Саленко стыдится "Динамо"
Бывший форвард считает, что руководство должно решительно вмешаться в ситуацию, сменить тренерский штаб и начать строить новую команду. По словам Саленко, в истории клуба уже были периоды обновления, и настал момент повторить этот путь.
"После такой игры я чувствую только пустоту. Никогда не думал, что доживу до дня, когда посредственная турецкая команда будет громить "Динамо". Мне стыдно перед болельщиками и теми, кто верил в этот клуб. Сейчас нужно все начинать заново — с молодых игроков, с новой идеи, чтобы вернуть "Динамо" уважение и имя", — заявил Саленко.
