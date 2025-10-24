Відео
Головна Спорт Саленко назвав чергову поразку Динамо катастрофою

Саленко назвав чергову поразку Динамо катастрофою

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:16
Оновлено: 12:08
Саленко заявив, що йому соромно за нинішнє Динамо
Гравці "Динамо" перед стартом зустрічі. Фото: пресслужба клубу

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко різко відреагував на поразку клубу від турецького "Самсунспора" (0:3) у другому турі Ліги конференцій. За його словами, результат став черговим підтвердженням глибокої кризи в команді.

Саленко зазначив, що поразка від середнього за рівнем турецького клубу є тривожним знаком для всього українського футболу, повідомляє FootBoom.

Читайте також:

Експерт зізнався, що не може зрозуміти, як "Динамо" опустилося до такого рівня, за якого втрачено і стиль, і бойовий характер. Олег Саленко підкреслив, що в складі киян зараз немає жодного гравця, який би по-справжньому брав відповідальність на себе. На думку Саленка, команда потребує перезавантаження і нового вектора розвитку з акцентом на молодь та внутрішню школу клубу.

Александр Шовковский
Тренерський штаб "Динамо" під час матчу. Фото: пресслужба клубу

Чому Саленко соромиться "Динамо"

Колишній форвард вважає, що керівництво має рішуче втрутитися в ситуацію, змінити тренерський штаб та почати будувати нову команду. За словами Саленка, в історії клубу вже були періоди оновлення, і настав момент повторити цей шлях.

"Після такої гри я відчуваю тільки порожнечу. Ніколи не думав, що доживу до дня, коли посередня турецька команда буде громити "Динамо". Мені соромно перед уболівальниками й тими, хто вірив у цей клуб. Зараз потрібно все починати заново — з молодих гравців, з нової ідеї, щоб повернути "Динамо" повагу та ім'я", — заявив Саленко.

Нагадаємо, "Шахтар" програв "Легії" в Польщі, а голкіпер "гірників" розкритикував уболівальників варшавської команди.

Захисник "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко вже взимку може повернутися в лондонський "Арсенал".

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Олег Саленко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
