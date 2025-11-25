Видео
Саленко объяснил, почему Динамо перестало побеждать в УПЛ

Дата публикации 25 ноября 2025 13:31
обновлено: 13:52
Саленко заявил о необходимости смены тренера в Динамо
Эдуардо Герреро во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко прокомментировал поражение команды в матче УПЛ против "Колоса", завершившемся со счетом 1:2. Он отметил, что текущая интрига в верхней части таблицы действительно сохраняется, однако это связано не с силой чемпионата, а с общим уровнем команд.

Саленко призвал руководство чемпионов Украины к решительным действиям, сообщает Sport.ua

Олег Саленко считает, что украинская лига сейчас далека от тех времен, когда в стране существовали по-настоящему мощные коллективы. Он подчеркнул, что в условиях войны клубам сложно развивать инфраструктуру и инвестировать в долгосрочные проекты. Отдельно Саленко обратил внимание на дефицит молодых талантов, который ощущается даже в академии "Динамо". 

Матвей Пономаренко
Форвард "Динамо" Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба клуба

Ситуацию с поражением киевлян в Ковалевке он связал с продолжающимися проблемами внутри клуба. При этом бывший футболист уверен, что удивляться результату "Колоса" не стоит, учитывая последние неудачи столичной команды и отсутствие стабильной игры.

Почему "Динамо" нуждается в переменах

Саленко напомнил, что давно высказывает мнение о необходимости изменений в тренерском штабе. По его словам, в клубе существуют системные вопросы, которые невозможно решить без решительных шагов руководства. Он считает, что оптимальным моментом для корректировок может стать зимняя пауза, когда у потенциального нового наставника будет время на подготовку к весенней части сезона.

"О "Динамо" уже слишком много сказано, и это говорит само за себя. Перемены действительно назрели, но пока никто не спешит что-то менять. Возможно, зимой появится шанс все перестроить так, как должно быть", — заявил Саленко. 

спорт футбол Динамо УПЛ Александр Шовковский Олег Саленко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
