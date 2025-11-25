Відео
Саленко пояснив, чому Динамо перестало перемагати в УПЛ

Саленко пояснив, чому Динамо перестало перемагати в УПЛ

Дата публікації: 25 листопада 2025 13:31
Оновлено: 13:52
Саленко заявив про необхідність зміни тренера в Динамо
Едуардо Герреро під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко прокоментував поразку команди в матчі УПЛ проти "Колоса", що завершився з рахунком 1:2. Він зазначив, що поточна інтрига у верхній частині таблиці справді зберігається, однак це пов'язано не із силою чемпіонату, а із загальним рівнем команд.

Саленко закликав керівництво чемпіонів України до рішучих дій, повідомляє Sport.ua.



Олег Саленко вважає, що українська ліга зараз далека від тих часів, коли в країні існували по-справжньому потужні колективи. Він підкреслив, що в умовах війни клубам складно розвивати інфраструктуру та інвестувати в довгострокові проєкти. Окремо Саленко звернув увагу на дефіцит молодих талантів, який відчувається навіть в академії "Динамо".

Матвей Пономаренко
Форвард "Динамо" Матвій Пономаренко. Фото: пресслужба клубу

Ситуацію з поразкою киян у Ковалівці він пов'язав із триваючими проблемами всередині клубу. Водночас колишній футболіст упевнений, що дивуватися результату "Колоса" не варто, з огляду на останні невдачі столичної команди та відсутність стабільної гри.

Чому "Динамо" потребує змін

Саленко нагадав, що давно висловлює думку про необхідність змін у тренерському штабі. За його словами, у клубі існують системні питання, які неможливо вирішити без рішучих кроків керівництва. Він вважає, що оптимальним моментом для коригувань може стати зимова пауза, коли в потенційного нового наставника буде час на підготовку до весняної частини сезону.

"Про "Динамо" вже занадто багато сказано, і це говорить саме за себе. Зміни дійсно назріли, але поки що ніхто не поспішає щось змінювати. Можливо, взимку з'явиться шанс усе перебудувати так, як має бути", — заявив Саленко.

спорт футбол Динамо УПЛ Олександр Шовковський Олег Саленко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
