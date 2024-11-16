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Саньоль объяснил, как сборная Грузии собирается обыграть Украину

16 ноября 2024 12:19
Станислав Костюк - Редактор
Саньоль объяснил, что поможет сборной Грузии победить Украину
Тренер Вилли Саньоль объясняет грузинским игрокам план на матч. Фото: instagram.com/georgiagff/
Станислав Костюк - Редактор

У сборной Грузии есть шанс выиграть свою группу в Лиге Наций, но для этого подопечным Вилли Саньоля необходимы две победы в ближайших поединках. Первым из соперников команды станет Украина. 

Саньоль заявил, что победа для него не стоит на первом месте, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В рамках пятого тура Лиги Наций сборная Грузии примет в Батуми команду Украины. Матч пройдет в субботу, 16 ноября, в 19:00. Подопечные Вилли Саньоля являются фаворитами противостояния даже несмотря на то, что в предыдущем матчем соперников команда Сергея Реброва одержала победу с минимальным счетом. 

Сборная Грузии
Сборная Грузии перед матчем. Фото: instagram.com/kvara7/

Что Саньоль сказал о сборной Украины 

Главный тренер грузинской команды считает "сине-желтых" сильным соперником, который любит и умеет играть в атакующий футбол. Украинцы создают много моментов у чужих ворот, так что подопечные Саньоля постараются максимально внимательно сыграть в обороне. 

Одновременно с этим сборная Грузии намерена сыграть более агрессивно, чем в предыдущем матче с Украиной. Саньоль понимает, что две победы обеспечат его команде первое место в итоговой турнирной таблице, однако выигрыш не является для тренера самым важным результатом работы. Французский специалист хочет увидеть качественный футбол в исполнении своих игроков. 

Напомним, сборная Украины потеряла одного из форвардов накануне матча с национальной командой Грузии. 

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный оказался в сфере интересов европейского гранда. 

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