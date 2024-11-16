Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Саньоль пояснив, як збірна Грузії збирається обіграти Україну arrow

Саньоль пояснив, як збірна Грузії збирається обіграти Україну

16 листопада 2024 12:19
Станіслав Костюк - Редактор
Саньйоль пояснив, що допоможе збірній Грузії перемогти Україну
Тренер Віллі Саньйоль пояснює грузинським гравцям план на матч. Фото: instagram.com/georgiagff/
Станіслав Костюк - Редактор

У збірної Грузії є шанс виграти свою групу в Лізі Націй, але для цього підопічним Віллі Саньйоля необхідні дві перемоги у найближчих поєдинках. Першим із суперників команди стане Україна.

Саньйоль заявив, що перемога для нього не стоїть на першому місці, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

У рамках п'ятого туру Ліги Націй збірна Грузії прийме до Батумі команду України. Матч пройде у суботу, 16 листопада, о 19:00. Підопічні Віллі Саньйоля є фаворитами протистояння навіть попри те, що у попередньому матчі суперників команда Сергія Реброва здобула перемогу з мінімальним рахунком.

Збірна Грузії
Збірна Грузії перед матчем. Фото: instagram.com/kvara7/

Що Саньйоль сказав про збірну України

Головний тренер грузинської команди вважає "синьо-жовтих" сильним суперником, який любить та вміє грати в атакувальний футбол. Українці створюють багато моментів біля чужих воріт, тож підопічні Саньйоля намагатимуться максимально уважно зіграти в обороні.

Водночас збірна Грузії має намір зіграти агресивніше, ніж у попередньому матчі з Україною. Саньйоль розуміє, що дві перемоги забезпечать його команді перше місце у підсумковій турнірній таблиці, проте виграш не є для тренера найважливішим результатом роботи. Французький фахівець хоче побачити якісний футбол у виконанні своїх гравців.

Нагадаємо, збірна України втратила одного із форвардів напередодні матчу із національною командою Грузії.

Захисник англійського "Борнмуту" Ілля Забарний опинився у сфері інтересів європейського гранда.

Київське "Динамо" у терміновому порядку поверне з оренди одного з талановитих футболістів.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Грузії з футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:00 Деякі українці можуть отримати чималі виплати — хто має право

12:48 В Одесі забезпечують безбар’єрний доступ до медзакладів

12:38 Нардепка Мар'яна Безугла показала свою квартиру — фото

12:33 "Газпром" припиняє постачання газу до Австрії — причини

12:19 Тепла не буде — в Одесі відключили котельню "Північна-1"

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12:14 Ідеально для прогулянок — Діденко дала прогноз погоди на завтра

11:59 Листівки на Різдво — Садовий запрошує долучитися до акції

11:49 Двоє вирощували, а третій збирав — на Одещині викрили наркоманів

11:49 Тайсон та Пол прокоментували результат поєдинку

11:35 Будьте обережні — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:00 Деякі українці можуть отримати чималі виплати — хто має право

12:48 В Одесі забезпечують безбар’єрний доступ до медзакладів

12:38 Нардепка Мар'яна Безугла показала свою квартиру — фото

12:33 "Газпром" припиняє постачання газу до Австрії — причини

12:19 Тепла не буде — в Одесі відключили котельню "Північна-1"

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12:14 Ідеально для прогулянок — Діденко дала прогноз погоди на завтра

11:59 Листівки на Різдво — Садовий запрошує долучитися до акції

11:49 Двоє вирощували, а третій збирав — на Одещині викрили наркоманів

11:49 Тайсон та Пол прокоментували результат поєдинку

11:35 Будьте обережні — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку