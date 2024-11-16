Саньйоль пояснив, що допоможе збірній Грузії перемогти Україну

Тренер Віллі Саньйоль пояснює грузинським гравцям план на матч. Фото: instagram.com/georgiagff/

У збірної Грузії є шанс виграти свою групу в Лізі Націй, але для цього підопічним Віллі Саньйоля необхідні дві перемоги у найближчих поєдинках. Першим із суперників команди стане Україна.

Саньйоль заявив, що перемога для нього не стоїть на першому місці, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У рамках п'ятого туру Ліги Націй збірна Грузії прийме до Батумі команду України. Матч пройде у суботу, 16 листопада, о 19:00. Підопічні Віллі Саньйоля є фаворитами протистояння навіть попри те, що у попередньому матчі суперників команда Сергія Реброва здобула перемогу з мінімальним рахунком.

Збірна Грузії перед матчем. Фото: instagram.com/kvara7/

Що Саньйоль сказав про збірну України

Головний тренер грузинської команди вважає "синьо-жовтих" сильним суперником, який любить та вміє грати в атакувальний футбол. Українці створюють багато моментів біля чужих воріт, тож підопічні Саньйоля намагатимуться максимально уважно зіграти в обороні.

Водночас збірна Грузії має намір зіграти агресивніше, ніж у попередньому матчі з Україною. Саньйоль розуміє, що дві перемоги забезпечать його команді перше місце у підсумковій турнірній таблиці, проте виграш не є для тренера найважливішим результатом роботи. Французький фахівець хоче побачити якісний футбол у виконанні своїх гравців.

Нагадаємо, збірна України втратила одного із форвардів напередодні матчу із національною командою Грузії.

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