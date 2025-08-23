Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Саудовская Аравия продает футбольные клубы Роналду и Бензема

Саудовская Аравия продает футбольные клубы Роналду и Бензема

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 13:12
Саудовская Аравия продает топ-клубы: известны новые владельцы
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Роскошь и невероятные трансферы футбольных клубов из Саудовской Аравии вскоре могут прекратиться. Правительство страны решило продать четыре самых богатых клуба страны.

Об этом сообщил портал Goal, который уже знает новых владельцев.

Реклама
Читайте также:
Криштиану Роналду
Роналду в составе "Аль-Насра". фото: Reuters

Новые владельцы у ТОП-клубов Саудовской Аравии

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готовит к продаже клубы "Аль-Наср", "Аль-Хильял", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли" Джидда.

Рияд начал масштабную реструктуризацию футбольного хозяйства, и "Аль-Насру" с Криштиану Роналду, "Аль-Хильялу" и "Аль-Иттихаду" уже нашли новых владельцев. "Аль-Ахли" пока будет ждать, но и вливаний в клуб было меньше всего.

Контрольный пакет акций "Аль-Насра" в размере 75% перейдет к авиакомпании Riyadh Air, "Аль-Хильял" достанется Kingdom Holding Company, а "Аль-Иттихад" Jeddah Central Development Company (JCDC).

При этом, какие-то доли фонд все же оставит в клубах.

Причиной продажи стал скандал с Криштиану Роналду, которому позволили нарушить правила и получать 200 млн долларов в год.

Напомним, наставник "ПСЖ" Луис Энрике рассказал об общении Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова.

Также ранее невеста Криштиану Роналду удивила пикантной фотосессией.

футбол Саудовская Аравия Аль-Наср Аль-Хиляль Аль-Иттихад
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации