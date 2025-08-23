Саудовская Аравия продает топ-клубы: известны новые владельцы

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Роскошь и невероятные трансферы футбольных клубов из Саудовской Аравии вскоре могут прекратиться. Правительство страны решило продать четыре самых богатых клуба страны.

Об этом сообщил портал Goal, который уже знает новых владельцев.

Роналду в составе "Аль-Насра". фото: Reuters

Новые владельцы у ТОП-клубов Саудовской Аравии

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готовит к продаже клубы "Аль-Наср", "Аль-Хильял", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли" Джидда.

Рияд начал масштабную реструктуризацию футбольного хозяйства, и "Аль-Насру" с Криштиану Роналду, "Аль-Хильялу" и "Аль-Иттихаду" уже нашли новых владельцев. "Аль-Ахли" пока будет ждать, но и вливаний в клуб было меньше всего.

Контрольный пакет акций "Аль-Насра" в размере 75% перейдет к авиакомпании Riyadh Air, "Аль-Хильял" достанется Kingdom Holding Company, а "Аль-Иттихад" Jeddah Central Development Company (JCDC).

При этом, какие-то доли фонд все же оставит в клубах.

Причиной продажи стал скандал с Криштиану Роналду, которому позволили нарушить правила и получать 200 млн долларов в год.

