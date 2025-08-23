Відео
Саудівська Аравія продає футбольні клуби Роналду та Бензема

Саудівська Аравія продає футбольні клуби Роналду та Бензема

Дата публікації: 23 серпня 2025 13:12
Саудівська Аравія продає топ-клуби: відомі нові власники
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Розкіш та неймовірні трансфери футбольних клубів із Саудівської Аравії невдовзі можуть припинитися. Уряд країни вирішив продати чотири найбагатших клуби країни.

Про це повідомив портал Goal, який вже знає нових власників.

Роналду у складі "Аль-Насра". Фото: Reuters

Нові власники у ТОП-клубів Саудівської Аравії

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії готує до продажу клуби "Аль-Наср", "Аль-Хільял", "Аль-Іттіхад" та "Аль-Ахлі" Джидда.

Ріяд почав масштабну реструктуризацію футбольного господарства, і "Аль-Насру" з Кріштіану Роналду, "Аль-Хільялу" та "Аль-Іттіхаду" вже знайшли нових власників. "Аль-Ахлі" поки чекатиме, але й вливань в клуб було найменше.

Контрольний пакет акцій "Аль-Насра" в розмірі 75% перейде до авіакомпанії Riyadh Air, "Аль-Хільял" дістанеться Kingdom Holding Company, а "Аль-Іттіхад" Jeddah Central Development Company (JCDC).

При цьому, якісь частки фонд все ж залишить в клубах.

Причиною продажу став скандал з Кріштіану Роналду, якому дозволили порушити правила та отримувати 200 млн доларів у рік.

футбол Саудівська Аравія Аль-Наср Аль-Хіляль Аль-Іттіхад
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
