Украина отказалась от матча с Россией на Кубке мира по водному поло

Сборная Украины по водному поло отказалась выходить на матч против России в рамках Кубка мира. Игра должна была состояться 11 апреля на Мальте. Решение принято на фоне продолжающейся войны и позиции украинского спорта.

В Федерации водного поло Украины заявили, что команда осознает возможные последствия такого шага, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на сообщение президента организации Александра Свищова.

Речь идет о риске дисциплинарных санкций со стороны международной федерации. В настоящее время ведутся переговоры, чтобы избежать дисквалификации, в том числе для юношеских сборных. Окончательное решение будет принимать дисциплинарный комитет.

Федерация пытается избежать санкций

По словам представителей украинской стороны, возможные меры наказания могут варьироваться от технического поражения до временного отстранения команды или федерации от соревнований. Вопрос уже вынесен на рассмотрение соответствующих органов. При этом украинская сторона настаивает на своей позиции и продолжает защищать ее на международном уровне. Решение ожидается после заседаний профильных комитетов.

Ранее в Федерации подчеркивали, что участие в матчах против российских команд невозможно из-за войны. Там заявляли о необходимости полной изоляции представителей страны-агрессора в международном спорте. Такая позиция остается неизменной.

