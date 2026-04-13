Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сборная Украины по водному поло отказалась играть с Россией

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 16:33
Украина отказалась от матча с Россией на Кубке мира по водному поло
Сборная Украины по водному поло перед турниром. Фото: instagram.com/waterpolo.ua/

Сборная Украины по водному поло отказалась выходить на матч против России в рамках Кубка мира. Игра должна была состояться 11 апреля на Мальте. Решение принято на фоне продолжающейся войны и позиции украинского спорта.

В Федерации водного поло Украины заявили, что команда осознает возможные последствия такого шага, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на сообщение президента организации Александра Свищова. 

Речь идет о риске дисциплинарных санкций со стороны международной федерации. В настоящее время ведутся переговоры, чтобы избежать дисквалификации, в том числе для юношеских сборных. Окончательное решение будет принимать дисциплинарный комитет. 

Ватерполо
Ватерпольный поединок. Фото: instagram.com/waterpolo.ua/

Федерация пытается избежать санкций 

По словам представителей украинской стороны, возможные меры наказания могут варьироваться от технического поражения до временного отстранения команды или федерации от соревнований. Вопрос уже вынесен на рассмотрение соответствующих органов. При этом украинская сторона настаивает на своей позиции и продолжает защищать ее на международном уровне. Решение ожидается после заседаний профильных комитетов.

Ранее в Федерации подчеркивали, что участие в матчах против российских команд невозможно из-за войны. Там заявляли о необходимости полной изоляции представителей страны-агрессора в международном спорте. Такая позиция остается неизменной. 

санкции против России Водное поло российские спортсмены Сборная Украины по водному поло Сборная России по водному поло
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации