Україна відмовилася від матчу з Росією на Кубку світу з водного поло

Збірна України з водного поло перед турніром. Фото: instagram.com/waterpolo.ua/

Збірна України з водного поло відмовилася виходити на матч проти Росії в рамках Кубка світу. Гра мала відбутися 11 квітня на Мальті. Рішення ухвалено на тлі триваючої війни і позиції українського спорту.

У Федерації водного поло України заявили, що команда усвідомлює можливі наслідки такого кроку, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на повідомлення президента організації Олександра Свищова.

Йдеться про ризик дисциплінарних санкцій з боку міжнародної федерації. Наразі ведуться переговори, щоб уникнути дискваліфікації, зокрема для юнацьких збірних. Остаточне рішення ухвалюватиме дисциплінарний комітет.

Ватерпольний поєдинок. Фото: instagram.com/waterpolo.ua/

Федерація намагається уникнути санкцій

За словами представників української сторони, можливі заходи покарання можуть варіюватися від технічної поразки до тимчасового відсторонення команди або федерації від змагань. Питання вже винесено на розгляд відповідних органів. При цьому українська сторона наполягає на своїй позиції та продовжує захищати її на міжнародному рівні. Рішення очікується після засідань профільних комітетів.

Раніше у Федерації наголошували, що участь у матчах проти російських команд неможлива через війну. Там заявляли про необхідність повної ізоляції представників країни-агресора в міжнародному спорті. Така позиція залишається незмінною.

