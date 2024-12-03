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Венедіктова повідомила, в яких видах спорту виступають росіяни

3 грудня 2024 19:21
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни і білоруси можуть брати участь у водних видах спорту — Венедіктова
Посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російським і білоруським спортсменам дозволили брати участь у командних змаганнях із водних видів спорту в нейтральному статусі. Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація водних видів спорту.

Про це розповіла посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова у вівторок, 3 грудня.

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Пані посол також звернула увагу на рішенні російського диктатора Володимира Путіна відкласти проведення "Всесвітніх ігор дружби" на невизначений термін "до особливого рішення". Він вважає, даний захід може бути "дзвіночком" для України про те, що варто акумулювати всі її сили на фронті спортивної дипломатії.

"Напередодні виборів МОК в РФ все частіше говорять про перегляд підходу до міжнародного спорту та повернення на міжнародну арену. Росія реалізує системну та цілеспрямовану політику роботи в цій площині", — заявила Венедіктова.

На її думку, саме тому спорт як інструмент глобальної солідарності знову має бути використаний Україною максимально.

Нагадаємо, колишній футболіст київського "Динамо" Каха Каладзе розкритикував футболістів, які підтримали протести у Грузії.

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спорт росіяни Україна Олімпійські ігри білоруси

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